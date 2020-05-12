به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح سهشنبه در بازدید از فنی و حرفهای کنگان اظهار داشت: ایجاد اشتغال همواره یکی از دغدغههای اصلی دولت بوده اما طی سالیان گذشته با گسترش مراکز مختلف دانشگاهی شاهد تعداد زیادی دانش آموخته بدون مهارت هستیم.
وی ادامه داد: امروز بحران اشتغال به اوج خود رسیده و این در حالی است که بسیاری از فرصتهای شغلی به دلیل نبود نیروی کار ماهر و آموزش دیده با کمبود متقاضی روبرو شده است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر افزود: یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارآمد است و آموزشهای فنی و حرفهای نیز یکی از راهکارهای تربیت کننده نیروی انسانی متخصص در این حوزه است.
دراهکی نقش آموزشهای مهارتی در تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را کلیدی و محوری دانست و اظهار کرد: میتوان با ارائه آموزش با کیفیت، زمینه تولید داخلی و اشتغال پایدار را به ارمغان آورد.
وی عنوان کرد: مراکز آموزشی فنی و حرفهای با ارائه مهارتهای فنی، زمینه اشتغالزایی جوانان و جویندگان کار را فراهم میکنند ولی در این بین باید نگاه جوانان به فرهنگ کار، از پشت میز نشینی به کارهای فنی تغییر پیدا کند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر تاکید کرد: نقش آموزشهای مهارتی در تحقق اقتصاد مقاومتی کلیدی و محوری بوده و میتوان با ارائه آموزش با کیفیت، زمینه تولید داخلی و اشتغال پایدار را به ارمغان آورد.
دراهکی با تاکید بر اینکه تقویت آموزشهای فنی و حرفهای به رونق کسب و کار و کارآفرینی در جامعه کمک میکند، گفت: امروز یکی از دغدغه مهم دولت ایجاد اشتغال پایدار است و برای رسیدن به این هدف مهم توسعه آموزشهای فنی و حرفهای راهکاری مناسبی است.
وی با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفهای متناسب با نیاز منطقه و بازار کار استان ارائه میشود، اضافه کرد: آموزشهای مهارتی میتواند زمینه ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی را به بازار کار فراهم کند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر گفت: این اداره کل با استفاده از مربیان مجرب و استفاده از تجهیزات آموزشی مناسب، آموزشهای مهارتی و تخصصی در رشتههای کشاورزی، صنعت، خدمات و صنایع دستی را مطابق با استانداردهای بین المللی و همچنین نیاز بازار به متقاضیان ارائه میدهد.
دراهکی ارتقای آموزشهای فنی و حرفهای را برای اعتلای استان بوشهر، بسیار ارزشمند دانست و افزود: ترویج فرهنگ مهارت آموزی جهت برون رفت از معضل بیکاری امری ضروری است و برای رسیدن به اهداف توسعه و اشتغال پایدار در استان در این زمینه سند مهارت آموزی استان با رویکرد مهارت و اشتغال در صنایع تدوین شده است.
وی با اشاره به نقش آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای در ایجاد زمینههای اشتغال و رونق تولیدات داخلی تصریح کرد: ارائه آموزشهای مهارتی به افراد جامعه نتایج مثبت اقتصادی به همراه دارد و چنانچه آموزشهای فنی و حرفهای بر اساس تقاضای بازار کار باشد و کارفرمایان، کشاورزان و بخشهای صنعتی نیازهای خود را اعلام کنند، میتوان مؤثرترین نوع آموزش فنی و حرفهای را ارائه داد.
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