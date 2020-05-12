ارتش عراق یکی از عاملان جنایت «اسپایکر» را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، نیروهای ارتش عراق عملیات ضد تروریستی جدیدی را در این کشور ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی مواضع تروریست‌های تکفیری در شهر تکریت واقع در استان صلاح‌الدین را هدف قرار دادند.

عملیات مذکور با همکاری دستگاه اطلاعات عراق انجام شد. در جریان این عملیات، نیروهای عراقی موفق شدند یکی از عاملان جنایت اسپایکر را بازداشت کنند.

گفتنی است، در سال ۲۰۱۴ تروریست‌های داعش پس از تسلط بر پایگاه اسپایکر در شهر تکریت واقع در استان صلاح‌الدین، طی جنایتی گسترده ۱۷۰۰ نظامی عراقی را در این پایگاه به قتل رساندند.