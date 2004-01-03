شهرك صنعتي در آبيك احداث مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، براساس مصوبه هيات وزيران ، شركت شهركهاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به تاسيس شهرك صنعتي در آبيك به جاي بخشي از اراضي ده حسن (پلاك 154 اصلي) موضوع تصويب نامه شماره موضوع تصويب نامه شماره 942/ ت 119 ه. مورخ 9/4/1368 اقدام كند

براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي ، صنايع قابل استقرار در شهرك صنعتي در آبيك با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تعيين خواهد شد.

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