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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۱۷

با تصويب هيات وزيران

شهرك صنعتي در آبيك احداث مي شود

هيات وزيران باپيشنهاد وزارت صنايع و معادن وبه استناد بند هشت اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي - مصوب سال 1376 - ايجاد شهرك صنعتي در آبيك را تصويب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، براساس مصوبه هيات وزيران ، شركت شهركهاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به تاسيس شهرك صنعتي در آبيك به جاي بخشي از اراضي ده حسن (پلاك 154 اصلي) موضوع تصويب نامه شماره موضوع تصويب نامه شماره 942/ ت 119 ه. مورخ 9/4/1368 اقدام كند
براساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي ، صنايع قابل استقرار در شهرك صنعتي در آبيك با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تعيين خواهد شد.
کد مطلب 49235

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