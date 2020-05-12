امکانات مازندران برای ماموریت های ملی در حد محلی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی صبح سه شنبه در نشست با سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: مازندران مأموریت‌ها و مسئولیت‌هایش ملی ولی امکاناتش در حد محلی است، گفت: بر این اساس نمی‌شود با امکانات محلی کار ملی انجام داد.

نماینده ولی فقیه مازندران با اشاره به کار کرد تحسین برانگیز نیروی انتظامی در شرایط کرونایی، کارکرد این نیرو را موفق یا کرد افزود: در دوران سخت کرونایی و در راستای ایست بازرسی‌های برای فاصله گذاری اجتماعی نیروی انتظامی کار کرد درخشانی از خود نشان داد که جای تقدیر دارد.

وی رعایت اخلاق اسلامی را یکی از وظایف شاخص نیروی انتظامی دانست و تصریح کرد: گرچه نیروی انتظامی وظایف گوناگونی دارد اما رعایت اخلاق اسلامی یکی از وظایف اصلی این نیرو است که البته در مقایسه با پلیس‌های سایر کشورها، نیروی انتظامی ایران موفق عمل کرد و سرآمد اخلاق مداری در بین پلیس‌های جهان شد.

امام جمعه مرکز استان، اجرای مؤلفه‌های درست مدیریتی از جمله به کارگیری امکانات برای خدمت بر مردم تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از مؤلفه‌های مهم مدیریت جذب امکانات و به کارگیری همه ظرفیت‌ها در جهت خدمت به مردم است که مسئولیت فرمانده عالی رتبه نیروی انتظامی کشور را بیشتر می‌کند.

آیت الله لائینی حضور سردار میرفیضی را در مازندران کارآمد و توانمند باد کرد و گفت: سردار میرفیضی در مدت حضورشان در مازندران عملکرد موفقی از خود به یادگار گذاشت و امیدوارم فرماندهی جدید استان سردار میرزایی نیز با توجه به سابقه حضورش در سطح ملی در این استان خوب بدرخشند.