به گزارشخ برگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدعلی فرحناکیان گفت: این پمپها قرار است به منظور افزایش ظرفیت در زمینه آمادگی بحران در میان شرکتهای آب و فاضلاب استانهای در معرض سیلاب همچون لرستان، خوزستان و گلستان توزیع شوند. این محموله با بودجه فعالیت های بشر دوستانه جهانی یونیسف و حمایت مالی ۲ بانک ایرانی و اتاق بازرگانی ایران تامین شد.
وی افزود: پس از سیلاب شدید مارس - آوریل ۲۰۱۹ یونیسف با حمایت کشورهای اهدا کننده مانند ژاپن، کویت، کره جنوبی، سوئیس و کانادا و همچنین اهداکنندگان محلی از بخش خصوصی، مبلغ ۳ میلیون و ۱۳۴ هزار دلار را برای پاسخ به سیل جمعآوری کرد تا با همکاری دولت دسترسی آسیب پذیرترین کودکان از جمله کودکان پناهنده و مهاجر به خدمات ضروری را تضمین کند.
مشاور وزیر نیرو در امور بینالملل ادامه داد: یونیسف در حوزه آب، فاضلاب و بهداشت محیط یک میلیون و ۸۹۵ هزار دلار جذب و با همکاری وزارت نیرو از دسترسی جمعیت آسیب دیده سیل به آب سالم از طریق یک سیستم آب و فاضلاب مقاوم در برابر بلایا هزینه کرد.
فرحناکیان با بیان اینکه از این منابع مالی برای تجهیز و توانبخشی و احیای بهتر سیستمهای آب و فاضلاب آسیب دیده و تخریب شده و اطمینان از دسترسی پایدار و کافی به آب سالم، تسهیلات بهداشتی و فاضلابی استفاده شد، افزود: یونیسف علاوه بر این، با همکاری وزارت نیرو در نظر دارد از توانبخشی پایدار و تقویت مقاومت سیستمهای آب و فاضلاب در مناطق مستعد و سیلخیز در گلستان و خوزستان حمایت کند.
گفتنی است، همکاریهای مزبور، با هماهنگی وزارت امور خارجه، منجر به ایجاد مشارکت جدید بین یونیسف و وزارت نیرو، ایجاد برنامه کاری دوسالانه با محوریت افزایش ظرفیت مدیریت آب و افزایش آمادگی اضطراری شده است.
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