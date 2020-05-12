آتش سوزی گسترده در محل جمع آوری ضایعات کارتن و کاغذ

به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعت ۲۵ دقیقه بعد از نیمه شب گذشته در پی تماس تلفنی کارگران یک انبار روباز بزرگ با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و درخواست کمک برای مهار آتش سوزی وسیعی که دراین مکان رخ داده بود، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی بلا فاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۲۲، ۸۱ و گروه امداد و نجات ۶ به همراه خودروی خاور تنفسی و تانکر حامل آب را به محل آتش سوزی واقع در بزرگراه شقایق، خیابان خلازیل جنوبی رهسپار کرد.

ناصر شاکری افسر آماده منطقه هفت عملیات سازمان آتش نشانی تهران در مورد جزئیات این حادثه گفت: محل حادثه یک انبار با کاربری جمع آوری کارتن و ضایعات کاغذ به وسعت ۲۰۰۰ متر مربع بود که نیمی از آن به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع به علت نامعلومی طعمه آتش سوزی شد.

وی اضافه کرد: در جریان این آتش سوزی یک دستگاه تراکتور که در داخل انبار متوقف بود، دچار شعله‌های آتش شد و همچنین آتش سوزی به سرعت در حال سرایت و پیشروی به دیگر نقاط انبار و نیز کارگاه‌های مجاور بود.

شاکری در ادامه تصریح کرد: آتش نشانان پس از قطع جریان برق و گاز و مجهز شدن به دستگاه تنفسی با استفاده از چند رشته لوله آبده از دو ضلع شروع به خاموش کردن شعله‌های آتش کرده و مانع از سرایت آتش به دیگر نقاط انبار و کارگاه‌های مجاور شدند.

این افسر آماده آتش نشانی اظهار داشت: پس از مهار کامل شعله‌های آتش، نیروهای آتش نشانی سریعاً اقدام به جداسازی اجناس سوخته شده، کرده و پس از اطمینان از عدم شعله وری مجدد، تذکرات ایمنی لازم در خصوص روش انبار داری درست و مناسب را به منظور جلوگیری از حوادث بعدی به مالک انبار و کارگران ارائه دادند.

وی با اشاره به این که علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از کارگران انبار و افراد حاضر در این مکان آسیب جانی نرسید.