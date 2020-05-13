کارمندان توئیتر برای همیشه دورکار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تعداد زیادی از ۵ هزار کارمند توئیتر می‌توانند حتی پس از پایان یافتن همه گیری ویروس کرونا و به طور دائم از خانه به فعالیت خود ادامه دهند.

توئیتر معتقد است به دلیل وضعیت خاص شرکت توانسته کارمندان خود را دورکار کند. همچنین نیروهای انسانی این شرکت طی چندماه گذشته ثابت کرده‌اند می‌توانند از راه دور به فعالیت خود ادامه دهند.

تعداد اندکی از کارمندان توئیتر که حضور فیزیکی آنها لازم است مانند کارمندان بخش نگهداری سرورها همچنان باید در محل کار حاضر شوند.

سخنگوی توئیتر در این باره گفت: اگر کارمندان ما برحسب وظیفه شغلی و وضعیت خود بتوانند از خانه به فعالیت خود ادامه دهند و خودشان نیز تمایل داشته باشند، آنها می‌توانند به طور دائم دورکار شوند. در غیر این صورت دفاتر ما مشتاقانه منتظر آنها است و البته چند اقدام احتیاطی نیز انجام می‌شود تا کارمندان هنگام بازگشت احساس ایمنی کنند.

توئیتر تصمیم بازگشت کارمندان به دفاتر کاری را به عهده خود آنها گذاشته و تمام دفاتر این شرکت به جز تعداد اندکی از آنها تا ماه سپتامبر بازگشایی نخواهند شد.

به گفته سخنگوی این شرکت تا قبل از ماه سپتامبر هیچ گونه سفر کاری انجام نخواهد شد و به غیر از چند مورد استثنا هیچ گونه رویداد حضوری در بقیه ۲۰۲۰ برگزار نخواهد شد. رویدادهای برنامه‌ریزی شده شرکت برای ۲۰۲۱ میلادی بعداً ارزیابی و بررسی می‌شوند.