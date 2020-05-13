«قرآن و شعر شیعی»/ «جایگاه و اهمیت شب قدر»

به گزارش خبرگزاری مهر، در قسمت ۲۰ برنامه تلویزیونی «سوره» یوسفعلی میرشکاک به قصه‌خوانی قرآنی از روی بخشی از کتاب «روض الجنان و روح الجنان» می‌پردازد و آیت‌الله هاشمی علیا پیرامون «جایگاه و اهمیت شب قدر» سخن خواهد گفت.

از دیگر بخش‌های این قسمت از برنامه «سوره» بررسی کارنامه قرآن‌پژوهی محمدمهدی آصفی است و همچنین در بخشی دیگر از برنامه، مسعود دیانی با رضا بیات و مریم مرادی درخصوص «قرآن و شعر شیعی» به گفتگو خواهد نشست.

برنامه تلویزیونی «سوره» به تهیه‌کنندگی علی خواجه و مرتضی روحانی، در شب‌های ماه مبارک رمضان هر شب ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.