«قرآن و شعر شیعی»/ «جایگاه و اهمیت شب قدر»

به گزارش خبرگزاری مهر، در قسمت ۲۰ برنامه تلویزیونی «سوره» یوسفعلی میرشکاک به قصهخوانی قرآنی از روی بخشی از کتاب «روض الجنان و روح الجنان» میپردازد و آیتالله هاشمی علیا پیرامون «جایگاه و اهمیت شب قدر» سخن خواهد گفت.
از دیگر بخشهای این قسمت از برنامه «سوره» بررسی کارنامه قرآنپژوهی محمدمهدی آصفی است و همچنین در بخشی دیگر از برنامه، مسعود دیانی با رضا بیات و مریم مرادی درخصوص «قرآن و شعر شیعی» به گفتگو خواهد نشست.
برنامه تلویزیونی «سوره» به تهیهکنندگی علی خواجه و مرتضی روحانی، در شبهای ماه مبارک رمضان هر شب ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه از شبکه چهار سیما پخش میشود.
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