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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۵۲

سوره روایت می‌کند؛

«قرآن و شعر شیعی»/ «جایگاه و اهمیت شب قدر»

«قرآن و شعر شیعی»/ «جایگاه و اهمیت شب قدر»

قسمت بیستم برنامه تلویزیونی «سوره» امشب ۲۴ اردیبهشت از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در قسمت ۲۰ برنامه تلویزیونی «سوره» یوسفعلی میرشکاک به قصه‌خوانی قرآنی از روی بخشی از کتاب «روض الجنان و روح الجنان» می‌پردازد و آیت‌الله هاشمی علیا پیرامون «جایگاه و اهمیت شب قدر» سخن خواهد گفت.

از دیگر بخش‌های این قسمت از برنامه «سوره» بررسی کارنامه قرآن‌پژوهی محمدمهدی آصفی است و همچنین در بخشی دیگر از برنامه، مسعود دیانی با رضا بیات و مریم مرادی درخصوص «قرآن و شعر شیعی» به گفتگو خواهد نشست.

برنامه تلویزیونی «سوره» به تهیه‌کنندگی علی خواجه و مرتضی روحانی، در شب‌های ماه مبارک رمضان هر شب ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 4924586

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