سهراب گیلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توسعه احزاب، گفت: در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و همچنین صحن علنی مجلس تاکنون مباحث بسیار زیادی درباره فعالیت احزاب در کشور مطرح شده است و بنده به یاد ندارم که مسئولی مخالفت خود را با حزبی شدن کشور مطرح کند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس به شدت دنبال تقویت احزاب است، افزود: در این دوره بحث استانی شدن انتخابات در مجلس مطرح شد که یکی از دلایل اصلی برای طرح این مساله در مجلس آن بود که احزاب در انتخابات فعال شوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: برخلاف ادعای برخی جریان های سیاسی واقعیت مطلب آن است که حاکمیت همواره به دنبال آن است که به احزاب و کارهای حزبی میدان داده شود.

گیلانی بیان کرد: سازوکارهای قانونی برای فعال تر شدن احزاب در کشور وجود دارد و مجلس از لحاظ قانونی شرایط لازم را برای این مساله فراهم کرده است و هیچ گونه خلاء قانونی در این راستا وجود ندارد البته برای تقویت احزاب لازم است وزارت کشور هم در این زمینه با مجلس همکاری کند و فعالیت هایی را در راستای تقویت احزاب در دستور کار خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: قطعا ما در مجلس یازدهم نیز بحث تقویت تحزب در کشور را پیگیری خواهیم کرد چرا که این مساله اهمیت بسیار زیادی دارد و احزاب باید در چارچوب قانون اساسی فعال شوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: البته برخی از احزاب کشورمان صرفا در زمان انتخابات روی کار می آیند که نباید فعالیت احزاب فقط محدود به ایام انتخابات باشد و باید همیشه و در هر همه عرصه ها حضور فعال داشته باشند.