بهگزارش خبرگزاری مهر، قاسم کاظمی اظهار کرد: با تلاش و پیگیریهای ۲ سال اخیر حوزه صنایع دستی ادارهکل میراث فرهنگی استان، رشته سفالگری سنتی در روستای برجک شهرستان خمین مجدد احیا شده است.
وی ادامه داد: این روستا با توجه به قدمت تاریخی ۱۰۰ سال در این رشته از فعالیت تولیدی بسیار بالایی برخوردار بوده و تمامی مراحل تولید این رشته صنایع دستی از جمله تهیه خاک، ورز دادن گل، ساخت و پخت سفالینهها توسط بانوان این منطقه انجام شده است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: عذرا حمزهلو تنها هنرمند ۸۰ ساله در روستای برجک است که با همکاری این ادارهکل دوره آموزشی این رشته را برای ۳۰ نفر از علاقهمندان برگزار کرده و کارگاه تولیدی این رشته مجدد احیا شده است.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین رویکردهای آموزشی حوزه صنایع دستی این ادارهکل در زمینه احیا رشتههای بومی و در حال فراموشی استان است تا این هنرها بیشتر در میان قشر جوان و علاقهمند ترویج پیدا کند.
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