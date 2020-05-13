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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۴۷

معاون میراث فرهنگی مرکزی خبر داد؛

احیای رشته سفال‌گری سنتی در خمین به‌همت یک بانوی ۸۰ ساله

احیای رشته سفال‌گری سنتی در خمین به‌همت یک بانوی ۸۰ ساله

اراک- معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: سفال‌گری سنتی، رشته صنایع دستی فراموش شده در شهرستان خمین احیا شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، قاسم کاظمی اظهار کرد: با تلاش و پیگیری‌های ۲ سال اخیر حوزه صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی استان، رشته سفال‌گری سنتی در روستای برجک شهرستان خمین مجدد احیا شده است.

وی ادامه داد: این روستا با توجه به قدمت تاریخی ۱۰۰ سال در این رشته از فعالیت تولیدی بسیار بالایی برخوردار بوده و تمامی مراحل تولید این رشته صنایع دستی از جمله تهیه خاک، ورز دادن گل، ساخت و پخت سفالینه‌ها توسط بانوان این منطقه انجام شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: عذرا حمزه‌لو تنها هنرمند ۸۰ ساله در روستای برجک است که با همکاری این اداره‌کل دوره آموزشی این رشته را برای ۳۰ نفر از علاقه‌مندان برگزار کرده و کارگاه تولیدی این رشته مجدد احیا شده است.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای آموزشی حوزه صنایع دستی این اداره‌کل در زمینه احیا رشته‌های بومی و در حال فراموشی استان است تا این هنرها بیشتر در میان قشر جوان و علاقه‌مند ترویج پیدا کند.

کد مطلب 4924611

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