رزمندگان و فرماندهان کربلای چهار مهمان «خرم شهر» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه سلامت، در ایام ماه مبارک رمضان برنامه زنده «خرم شهر» از شبکه سلامت روی آنتن میرود. «خرم شهر» برنامهای گفتگو محور است و هر روز با دعوت از یک مهمان روایتی از زندگی را ارائه میکند؛ روایت قصه آدمهای متفاوت در جامعه که کمتر شناخته شده هستند.
این برنامه گفتگو محور، هر روز ساعت ۱۹ به صورت زنده پخش میشود. اجرای برنامه «خرم شهر» برعهده محمدحسین امیدی است.
شب گذشته سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، برنامه «خرم شهر» میزبان علینقی اباذری، محمد حسین فضل الله سورکی و محمد اسماعیل نواییان از رزمندگان و فرماندهان عملیات کربلای چهار بود.
عملیات کربلای چهار هیچگاه مظلومیت و شجاعت رزمندگان را فراموش نمیکند، عملیاتی که رادارهای آمریکایی به جبران قضیه مک فارلین، تمام جزئیات عملیات را به عراقیها ارائه داده بودند.
عملیاتی که در آن ۵۰ نفر از نیروهای پاک و رزمنده از دل یک روستای قریب پای وصیت نامهای را امضا میکنند که از مجموع ۵۰ نفر حاضر در عملیات کربلای چهار، از روستای سورک ۸ تن به شهادت و ۳۰ نفر به درجه جانبازی رسیدند.
در این عملیات ۴۰ نفر از رزمندگان شهر سورک با نوشتن وصیت نامهای دسته جمعی و امضای آن در شب عملیات که در نوع خود کم نظیر بوده، وفاداری خود را به امام خمینی (ره) و آرمانهای بلند انقلاب نشان دادند.
اباذری از جمله مهمانان این برنامه گفت: حضور این تعداد از رزمندگان در این عملیات به این مفهوم بوده که یک پنجم از کل غواصان گردان از رزمندگان شهر سورک بودند که این خود افتخار بزرگی برای مردم شریف این شهر است، غواصان خط شکن باید عرض اروند را شنا کرده و سپس موج اول درگیری با دشمن را آغاز میکردند. روحیه ایمان و اخلاص رزمندگان در این عملیات کم نظیر بود.
در ادامه بخشی از وصیت نامه عملیات کربلای چهار در برنامه «خرم شهر» خوانده شد.
در متن این وصیت نامه آمده است:
«به عنوان آخرین وصیت از خانوادههایمان، پدران، مادران، همسران و فرزندانمان میخواهیم که همانند اولاد امام حسین (ع) صبر و استقامت پیشه کنند و قلوبشان را متوجه خدا کنند و بدانند که اگر بخواهند در دنیا و آخرت سر افراز باشند، راه همان راه قرآن است و از این طریق عشق و محبت امام (ره) را در دل خویش بگذارند و توطئهها و شایعات منافقان را خنثی کنند.»
تیتراژ ابتدایی این برنامه را مصطفی پاشایی بر اساس ترانهای از حامد عسکری خوانده، حمید عابدی خواننده آیتمهای برنامه است و تیتراژ پایانی نیز مناجاتی با حال و هوای ماه مبارک رمضان و با نوای محمدحسین پویانفر است.
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