۸۰۰۰ بسته حمایتی توسط هلال احمر مازندران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معین مهدی لموکی از تلاش سخاوتمندانه داوطلبان این جمعیت در تهیه و توزیع هشت هزار و ۲۸۲ بسته حمایتی و معیشتی به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد ریال در میان اقشار نیازمند به مناسبت ماه مبارک رمضان و در قالب طرح ملی «دست یار» خبر داد.
لموکی با اشاره به اینکه امسال بحران کرونا بر دامنه آسیب پذیری بسیاری از خانوادهها افزوده است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید نمودند باید برای کمک به اقتصاد خانوادههای نیازمند و آسیب پذیر از همه ظرفیتهای موجود به درستی استفاده شود تصریح کرد: در لبیک به منویات رهبر معظم انقلاب، اعضای جمعیت هلال احمر استان با تمام ظرفیت وارد عمل شدند و تا کنون توانستند بیش از ۸ هزار بسته حمایتی و معیشتی را تهیه و درمیان همنوعان نیازمند توزیع کنند.
وی با تاکید براینکه این برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت گفت: اعضای دلسوز و با اخلاص جمعیت هلال احمر استان با تمام توان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مواسات و کمک مومنانه تلاش خواهند کرد و از همه ظرفیتهای داوطلبی در این جهت استفاده خواهیم کرد تا از فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی خانوادههای نیازمند بکاهیم.
لموکی با تقدیر از خدمات ارزشمند و مشارکت متعهدانه داوطلبان در برنامههای جمعیت هلال احمر استان به ویژه دراجرای «دست یار» گفت: مردم مناطق مختلف استان میتوانند کمکهای حمایتی و معیشتی خود را به شعب و پایگاههای جمعیت هلال احمر استان تحویل دهند تا با برنامه ریزی دقیق در میان جامعه هدف و خانوادههای نیازمند توزیع است.
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