مرور زندگی و آثار اکبر رادی در «کارگاه تئاتر» رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه برنامه «کارگاه تئاتر» رادیو نمایش به زندگی و آثار اکبر رادی می‌پردازد.

برنامه «کارگاه تئاتر» رادیو نمایش همچنان به صورت مجازی برگزار می‌شود، به این صورت که در یک گروه مجازی استاد درس داده و پس از آن هنرجوها هم سوالاتشان را می‌پرسند و هم به ایفای نقش می‌پردازند.

«کارگاه تئاتر» به تهیه کنندگی انسیه شمس اللهی، کارشناسی و کارگردانی تئاتر بهنود بهلولی و با حضور هنرجویانی همچون محمد موفق اصل، بهار کاظمی، علیرضا یزدانی و سوما زمانی عصر روز پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه، ساعت ۱۸ از رادیو نمایش پخش می‌شود.