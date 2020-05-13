پیش بینی ۸ میلیارد تومان برای ساماندهی ۵ نقطه حادثه خیز در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پرورشی خرم پیش از ظهر چهارشنبه در نشست آموزش اصلاح نقاط حادثه خیز که به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه اصلاح یا حذف نقاط حادثه‌خیز، تأثیر بسزایی در ارتقای ایمنی، کاهش حوادث ترافیکی و کاهش خسارت دارد، افزود: نقاط حادثه‌خیز بر اساس سه معیار تصادف خسارتی، تصادف جرحی و تصادف فوتی اولویت‌بندی می‌شوند.

وی با بیان اینکه بر اساس فرمت تعریف شده، نقاط مورد توجه قرار می‌گیرد که در بازدیدهای گذشته ۱۰۶ نقطه در استان همدان شناسایی و ثبت شده است، گفت: بر اساس غربال، نقاط اعلام شده امتیازبندی و اولویت بندی و تعداد نهایی از سوی ستاد اعلام می‌شود.

پرورشی خرم با بیان اینکه فیلدهای لازم در فرم به همراه همکاران اداره کل و پلیس راه تکمیل و اطلاعات به دست آمده در سامانه ثبت می‌شود، تصریح کرد: نقاط دارای حادثه پس از شناسایی با تمهیدات برای امکانات و ناوگان موردنیاز موارد تأیید و ثبت و در نهایت جلسه و پس از مصوب شدن وارد سامانه می‌شوند.

معاون راهداری استان همدان با اشاره به اینکه ۱۰۶ نقطه به‌عنوان نقاط پرحادثه استان شناسایی شده است، گفت: از سوی سازمان ۷۰ نقطه مورد پذیرش و از این تعداد نیز ۲۶ نقطه پرحادثه استان اولویت سال ۹۸ قرار گرفت.

او ادامه داد: از این تعداد برای ۱۶ نقطه اعتبار در نظر گرفته شد اما در نهایت مبلغ ۸ میلیارد تومان برای ۵ نقطه در سال ۹۹ اعلام شد.

معاون راهداری استان همدان یادآور شد: از این تعداد نقاط حادثه خیز، سه مورد سال قبل انجام و ۲ مورد نیز در دست اقدام است.

حمید پرورشی خرم اضافه کرد: در بررسی تمام محورها شامل شریانی و غیر شریانی لازم است، تصادفات اتفاقی در بازه زمانی از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ مورد بررسی قرار گیرد.

او ابراز داشت: در بررسی‌هایی که پیش از این انجام شده، تصادفات در راه بازگشت و با خستگی شدید راننده در حالتی که جاده سرازیر است، حادث می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان بیان داشت: در بیشتر مواقع خستگی شدید رانندگان، عامل اصلی تصادفات و واژگونی وسایل نقلیه می‌شود.

این مسئول در ادامه بر مشارکت همکاران شهرستانی برای حضور و ثبت ماوقع و فرم‌های تصادفات تأکید کرد.