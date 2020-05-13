نیاز کشور در حوزه موقعیت یابی و ناوبری فضایی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، وبینار تخصصی سه روزه «دات راینکس» با تمرکز بر حوزه ناوبری و موقعیتیابی فضایی بر اساس نیازهای فعلی و آینده کشور، با همکاری مشترک سازمان فضایی ایران و سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی، ۱۰ تا ۱۲ خردادماه امسال برگزار می شود.
سحر بنکدارپور دبیرکل سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی با یادآوری اینکه سال گذشته برگزاری همایش و نمایشگاه «دات راینکس» به دلیل ویروس کرونا لغو شد، افزود: این رویداد قرار بود با همکاری سازمان فضایی ایران در تاریخ پنجم اسفندماه ۹۸ برگزار شود که متاسفانه به دلیل ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع آن لغو شد.
وی با بیان اینکه استقبال مشارکتکنندگان، سندیکا و سازمان فضایی را مجاب کرد بهجای لغو کامل رویداد، بستر برگزاری رویداد را تغییر دهند، گفت: در سال جدید بستر جدیدی برای برگزاری این رویداد در نظر گرفته ایم و تمامی رویدادهای جانبی از جمله ارائه ایدهها، جلسات B۲B، معرفی شرکتهای فعال در حوزه ناوبری بهصورت پخش زنده در برنامه اینستاگرام، اعلام نیازهای دستگاههای دولتی، بررسی کلان پروژههای ناوبری و غیره بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
بنکدارپور افزود: برخی از این برنامهها هماکنون آغاز شده و در حال انجام هستند برای مثال دو روز در هفته شرکتها بهصورت لایو در صفحه اینستاگرام به معرفی خود میپردازند که با استقبال مخاطبان روبرو شده است. علاقهمندان میتوانند با مدیران عامل شرکتها، محصولات و خدماتشان بهطور مستقیم آشنا شوند و سوالات خود را بپرسند.
وی با اشاره به اینکه نیازهای فناورانه دستگاهها و نهادهای دولتی در حوزه ناوبری و موقعیتیابی جمعآوری و اطلاعرسانی شده است، افزود: سال گذشته لیست کامل این نیازها از حدود ۲۰ دستگاه مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر، شرکت ملی پست، گروه مپنا، سازمان راهداری، سازمان فاوای شهرداری، سازمان نقشهبرداری، ثبتاسناد و املاک، سازمان مدیریت اکتشاف نفت و غیره جمعآوری و در سایت دات راینکس منتشر و به اطلاع شرکتها رسانده شد. شرکتهای بخش خصوصی فعال در این حوزه میتوانند بر مبنای توانمندیهایشان در بستر دات راینکس به این نیازها پاسخ دهند.
دبیرکل سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی افزود: همچنین فراخوانی منتشرشده تا شرکتهایی که تمایل به برگزاری جلسات B۲B با مدیران دستگاه یا نهاد دولتی دارند درخواست شان را اعلام کنند، هماهنگیهای لازم انجام میشود تا طی یک جلسه مجازی این ارتباط برقرار شود.
وی با اشاره به بحث و تبادلنظر درباره کلان پروژههای ناوبری در این رویداد آنلاین گفت: یکی از بخشهای ویژهای که در دو روز نخست وبینار در نظر گرفتهشده، موضوع بررسی کلان پروژههای ناوبری است که نظرات و دیدگاههای مختلفی پیرامون آنها در بخش خصوصی و دستگاههای متولی وجود دارد و تلاش میکنیم در این فرصت زوایا و روشهای مختلف اجرای آن را بررسی کرده و نقاط مثبت و منفی آن را تبیین کنیم.
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