طرح بانویار در ۴۸ روستای محروم گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و سلامت خانواده، اظهارکرد: طرح بانویار با همکاری مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران و مدیرکل امور روستایی استان در ۴۸ روستای محروم جهت حمایت از اشتغال بانوان اجرا شد.

وی هدف از اجرای این طرح را مهارت آموزی اعلام کرد و افزود: فاز دوم این طرح را با تأکید بر ایجاد صندوق های خرد زنان روستاها با همکاری جهادکشاورزی در دست اقدام داریم.

غیناقی ادامه داد: با حمایت معاونت زنان ریاست جمهوری، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با مشارکت اداره کل تعاون و جهاد دانشگاهی در راستای حمایت از مشاغل خانگی اجرا شد و در این طرح ۲۰۰ زن سرپرست خانوار که در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن نهادهای حمایتی بودند، دوره های مهارت آموزی را گذرانده و اکنون هم مشغول فعالیت هستند.

وی گفت: فاز دوم این طرح که با توانمندسازی ۲۸۰ زن سرپرست خانوار همراه بوده با همکاری امور اجتماعی استانداری و اداره کل آموزش و فنی و حرفه ای در دست اجرا است.

غیناقی بیان کرد: اولین استارتاپ ویژه بانوان خلاق را در استان برگزار کردیم که ۹۵ نفر در آن شرکت کرده و ۱۲ ایده برگزیده شد.

طبق گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان با هماهنگی بخش خصوص و پارک علم و فناوری این ایده ها در حال زمانبندی برای حمایت هستند.

وی از برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان سرپرست خانوار در استان خبرداد و گفت: مشکل عمده حوزه اشتغال بانوان نبود بازارچه های محلی و دائمی در استان جهت فروش و عرضه محصولات است که باید در این زمینه اقدام عاجلی اندیشیده شود.