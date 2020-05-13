جهانگیری درگذشت برادر فرهاد دژپسند را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت برادر وزیر امور اقتصادی و دارایی را تسلیت گفت و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بستگان صبر و اجر مسألت کرد. متن کامل پیام جهانگیری به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

درگذشت تأسف انگیز برادر گرامیتان موجب تألم و تأثر گردید. این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بستگان داغدار صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور