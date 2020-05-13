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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۵۰

در پیامی؛

جهانگیری درگذشت برادر فرهاد دژپسند را تسلیت گفت

جهانگیری درگذشت برادر فرهاد دژپسند را تسلیت گفت

معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت برادر فرهاد دژپسند را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت برادر وزیر امور اقتصادی و دارایی را تسلیت گفت و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بستگان صبر و اجر مسألت کرد. متن کامل پیام جهانگیری به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر دژپسند

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

درگذشت تأسف انگیز برادر گرامیتان موجب تألم و تأثر گردید. این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بستگان داغدار صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

کد مطلب 4925145

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