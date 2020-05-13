جهانگیری درگذشت برادر فرهاد دژپسند را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پیامی درگذشت برادر وزیر امور اقتصادی و دارایی را تسلیت گفت و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بستگان صبر و اجر مسألت کرد. متن کامل پیام جهانگیری به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
درگذشت تأسف انگیز برادر گرامیتان موجب تألم و تأثر گردید. این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بستگان داغدار صبر و اجر مسألت دارم.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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