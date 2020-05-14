به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اعلام کرد: با استقبال خوب شهروندان مؤمن و روزه‌دار از نخستین آئین معنوی احیای شب‌های قدر در بوستان کوهستانی دراک شیراز، این برنامه پر فیض و عبادی در شب‌های ۲۱ و ۲۳ رمضان نیز با شکوه هرچه بیشتر برگزار خواهد شد.

علیرضا دیهیمی، با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان امام علی (ع)، عنوان کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری آئین عبادی شب‌های ارزشمند قدر و اهمیت و ارزش دعا و راز و نیاز در این شب‌ها، سازمان فرهنگی شهرداری شیراز با در نظر گرفتن شیوع بیماری کرونا در طرحی تازه این آئین را برای نخستین بار با حضور مردم در خودروها برگزار کرد.

وی اعلام کرد: این مراسم، شب ۱۹ رمضان با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، حفظ فاصله هوشمند اجتماعی و مبتنی بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا با استقبال بیش از ۵۰۰ خودرو در محوطه بوستان کوهستانی دراک برگزار شد که طی آن، دعاهای ویژه مراسم احیا توسط مداحان قرائت شد و شهروندان به صورت خانوادگی از طریق موجFM رادیو خودروی خود، همصدا با آن به راز و نیاز پرداختند.

رئیس اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با قدردانی از نهادهای دست‌اندر کار تدارک این آئین پرفیض، عنوان کرد: اورژانس فارس، نیروی انتظامی، آتش نشانی، نیروهای خدماتی و اجرایی شهرداری شیراز، جمعیت دلدادگان حضرت علی‌اکبر (ع) و دیگر نهادها در این برنامه با سازمان فرهنگی همگام و همراه بودند.

دیهیمی افزود: مراسم شب‌های قدر در پنج شنبه ۲۱ و شنبه ۲۳ ماه مبارک رمضان، همچون نخستین شب از ساعت ۲۳.۳۰ در بوستان کوهستانی دراک (واقع در بزرگراه حسینی الهاشمی) آغاز و به مدت ۱۵۰ دقیقه ادامه خواهد داشت، این برنامه از طریق صفحه اینستاگرامی farhangi.shiraz به صورت زنده پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به ساعت برگزاری برنامه، ضروری است شهروندان به‌منظور حفظ سلامت بیشتر خود تا حد امکان از آوردن کودکان خودداری کنند همچنین تعداد سرنشینان هر خودرو حداکثر باید ۳ نفر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با سنجش دمای بدن شهروندان در ورودی پارک، از حضور افرادی که درجه دمای بدنشان بالاتر از حد معمول باشد، ممانعت به عمل خواهد آمد.