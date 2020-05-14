مدارس صرفاً برای رفع اشکال بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گوهری راد شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری اظهارکرد: براساس مصوبه شورای پیشگیری و مقابله با کرونا، مدارس گلستان از شنبه (۲۷ اردیبهشت) به مدت یک ماه، صرفاً برای رفع اشکال بازگشایی خواهد شد.

وی افزود: کلاسی برای تدریس نخواهیم داشت لذا فقط دانش آموزانی که اشکال درسی دارند به مدارس مراجعه کنند.

گوهری راد با بیان اینکه ممکن است تجمع دانش آموزان مشکلاتی را به جود آورد، گفت: اگر مقرر شد دانش آموزی برای رفع اشکال در مدرسه حاضر شود لازم است که تمهیدات برگشت به منزل در کوتاه ترین زمان هم توسط خانواده ها اندیشیده شده تا تجمعی در جلوی درب مدارس صورت نگیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان استان از سامانه شاد استفاده می کنند و بخش دیگری هم آموزش ها را از تلویزیون و یا درسنامه و جزوات پیگیری می کنند.

گوهری راد تأکید کرد که با بازگشایی مدارس، آموزش ها در شاد و شبکه های تلویزیونی متوقف نخواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم اشاره کرد و افزود: امتحان پایه دوازدهم که نهایی است، به صورت حضوری و از تاریخ ۱۷ خردادالی ۱۶ تیرماه با رعایت مسائل بهداشتی برگزار می شود.

گوهری راد اضافه کرد: در پایه نهم هم چون هدایت تحصیلی و انتخاب رشته مطرح است آزمون به صورت حضوری برگزار خواهد شد اما در سایر رشته ها تصمیم گیری با خود شورای مدرسه است که ارزیابی به چه شیوه ای انجام شود.

وی توضیح داد که بیش از ۸۰ درس محتوای کتاب به دانش آموزان تدریس شده و تلاش کردیم با آموزش های غیرحضوری همه محتوای کتاب را به دانش آموزان ارائه دهیم.

گوهری راد بیان کرد: از پنجشنبه (۲۵ اردیبهشت) اینترنت سامانه شاد رایگان خواهد بود.