جذب بیش از ۱۸ هزار مشترک جدید گاز طی سال ۹۸ در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیم رحیمی اظهارکرد: در راستای فرآیند جذب مشترکان گاز طبیعی، روند اشتراک پذیری در بخش های مختلف مصرف به قوت ادامه داشته تا هموطنان فاقد گاز بتوانند از این نعمت الهی بهره مند شوند.

وی در ادامه ازجذب تعداد ۱۸ هزار و ۴۲۰ مشترک جدید گاز در سال ۹۸ خبرداد که از این تعداد حدود ۱۰ هزار و ۳۲۰ مشترک شهری و تعداد هشت هزار و ۱۰۰ مشترک هم روستایی بودند.

رحیمی تصریح کرد: با همت و تلاش مجموعه کارکنان گاز گلستان در مجموع تاکنون بالغ بر ۵۸۶ هزار و ۸۳۶ مشترک در سطح استان مصرف کنندگان گازطبیعی هستند که تعداد ۳۵۷ هزار و ۱۹۱ مشترک شهری و ۲۲۹ هزارو ۶۴۵ مشترک هم روستایی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تصریح کرد: در مجموع تاکنون شهرستان گرگان با جذب بیش از ۱۵۹ هزار و گنبد با بیش از ۱۰۵ هزارمشترک بیشترین حجم مشترکان جذب شده استان را دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هزار و ۷۹۲ پروژه گازرسانی در بخش های مختلف شهری، روستایی، صنایع عمده و جایگاه CNG گازرسانی شده، اظهارکرد: این پروژه ها شامل ۳۳ شهر و ۸۸۰ روستا، تعداد ۸۱۵ واحد صنعتی عمده و همچنین ۶۴ جایگاه سی ان جی است.

رحیمی در خاتمه با تاکید بر جدی گرفتن نکات ایمنی خطاب به مشترکان شرکت گفت: با توجه به گرم شدن هوا تدریجی هوا، دقت شود جهت جمع آوری وسایل گاز سوز حتماً شیرهای مصرف گاز بسته شده و محل خروج گاز با در پوش مناسب مسدود گردد تا از بروز حوادث مرتبط جلوگیری شود.