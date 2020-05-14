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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۹:۳۸

شهردار تبریز:

نگاه مردم به شهرداری تبریز نسبت به چهار سال قبل تغییر کرده است

نگاه مردم به شهرداری تبریز نسبت به چهار سال قبل تغییر کرده است

تبریز- شهردار تبریز گفت: نگاه مردم به مجموعه شهرداری و شورای شهر تبریز نسبت به چهار سال گذشته تغییر یافته است که این تغییر نگرش به خاطر تلاش کارکنان در خدمت‌رسانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر در جلسه مدیران شهرداری تبریز با بیان اینکه سیستم شهرداری با توجه به نیاز مجموعه و تخصص و سابقه افراد اقدام به نصب مدیران می‌کند، ادامه داد: خدمات شهرداران و مدیران شهری سال‌های سال در اذهان عموم باقی می‌ماند و چه بسا زمانی برسد که خود ما نیز در سال‌های آتی از امکانات و تجهیزات شهر استفاده کنیم و به همین خاطر امروز نیازمند مدیریت اصولی در ارائه خدمات شهری هستیم.

شهردار تبریز، با اشاره به طرح کاشت یک میلیون اصله نهال ادامه داد: در کنار این اقدام مهم، با تملک ۵۰ هکتار از باغات قدیمی تبریز، در آینده نزدیک شاهد افزایش فضای سبز و امکان کاشت نهال در همین باغات خواهیم بود.

شهین باهر شیوع ویروس کرونا را عامل تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری در سال جاری معرفی کرده و یادآور شد: هرچند شیوع این بیماری شهرداری تبریز را در اجرای پروژه‌های پیش‌بینی شده عقب انداخت، ولی با تلاش همکاران این تأخیر را جبران می‌کنیم.

او ادامه داد: امسال آخرین سال شورای پنجم شهر است و ضرورت دارد که زحمات چند ساله شورا و شهرداری شکوفا شده و به نتیجه برسد و تقدیم شهروندان شریف شود.

شهردار تبریز با اشاره به ضرورت اجرایی شدن بودجه سال ۹۹ خاطرنشان کرد: اجرایی کردن بودجه امسال تکلیفی بر گردن ما است که بایستی به موقع انجام دهیم؛ چرا که هم درآمد شهرداری و هم تکالیف شورا مشخص است و بایستی با تلاش مضاعف و رفع موانع موجود، بودجه ۹۹ را عملیاتی نمود.

او در پایان صحبت‌های خود از تمامی ادارات، مناطق و سازمان‌هایی که به نوعی در خدمت شهر هستند و بخصوص در شیوع بیماری کرونا، پای کار بودند، تقدیر و تشکر نموده و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال روند خدمت‌رسانی با همین شتاب ادامه یابد.

کد مطلب 4925287

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