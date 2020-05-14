بازگشت مبالغ دریافتی در محاسبه هزینه اشتباه اینترنت مشترکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مورد بررسی موضوع کم فروشی اینترنت که از سوی مشترکان یکی از اپراتورها مطرح شده بود، توضیح داد.

وی گفت: بحثی که در رابطه با کم فروشی یکی از اپراتورها مطرح شده بود توسط رگولاتوری بررسی شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: مشخصاً آنچه که روشن شد این بود که به رغم تغییرات تنظیماتی که در آدرس دهی شبکه یکی از پیام رسان های بومی رخ داده بود، در یکی از اپراتورها به روز رسانی مورد نظر انجام نشده بود. به همین دلیل مبالغی از استفاده مردم از پیام رسان داخلی به صورت نرخ اینترنت محاسبه شده بود، در صورتی که باید نیم بها محاسبه می‌شد.

جهرمی افزود: در حال ارزیابی بررسی لایه‌های ارتباطی این موضوع هستیم و تمام وجوهی که از مردم در استفاده از این پیام رسان اخذ شده و به نرخ اینترنت محاسبه شده است، ظرف این هفته و یا حداکثر هفته آینده به حساب تمام مشترکان بازگشت داده می‌شود.