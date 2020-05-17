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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۳۰

بعد از فیلم «خروج»؛

«جهان با من برقص» در «سینما ماشین» برج میلاد اکران می‌شود

«جهان با من برقص» در «سینما ماشین» برج میلاد اکران می‌شود

طرح «سینما ماشین» در پارکینگ شماره ۳ برج میلاد، پس از استقبال از فیلم «خروج» با فیلم «جهان با من برقص» به کارگردانی سروش صحت ادامه پیدا می‌کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران تیک، با ادامه‌ روند تعطیلی سالن‌های سینما به دلیل شیوع ویروس کرونا و استقبال مردم از نمایش فیلم «خروج» ابراهیم حاتمی‌کیا در طرح «سینما ماشین»، فیلم «جهان با من برقص» به عنوان دومین فیلم در این طرح به نمایش گذاشته می‌شود.

فیلم «جهان با من برقص» از دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در دو سانس ۲۱ و ۲۳ در پارکینگ شماره ۳ برج میلاد تهران به نمایش گذاشته می‌شود.

این طرح تحت تدابیر بهداشتی و با مجوز و موافقت ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اجرا می‌شود.

بلیت فیلم سینمایی «جهان با من برقص» در «سینما ماشین»، از یکشنبه شب ۲۸ اردیبهشت ماه به‌صورت انحصاری در سایت ایران‌تیک به فروش می‌رسد.

وبسایت «ایران تیک» به نشانی www.irantic.com سامانه‌ رسمی فروش بلیت و مرجع اخبار فرهنگی-هنری است.

کد مطلب 4927468

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