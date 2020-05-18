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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۱۵

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان محلات:

۲ واحد اقامتگاه بوم ‌گردی در روستاهای محلات به بهره‌برداری می‌رسد

۲ واحد اقامتگاه بوم ‌گردی در روستاهای محلات به بهره‌برداری می‌رسد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان محلات از بهره برداری ۲ واحد اقامتگاه بوم گردی در روستای خورهه و مزور شهرستان محلات در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی لعل‌بار اظهار کرد: اقامتگاه بوم‌گردی خورزن در روستای خورهه محلات با متراژ ۲۴۰ متر بنا، ۲ واحد سوئیت اقامتی مستقل و با ظرفیت حداکثر ۱۲ نفر و اشتغال پیش‌بینی شده سه نفر؛ به‌منظور بهره‌برداری در روزهای آینده آماده است.

وی افزود: سرمایه‌گذار این طرح از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات کم بهره برای اجرای این طرح استفاده کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان محلات بیان کرد: اقامتگاه بوم‌گردی گلخانه در روستای مزور نیز با حدود ۱۸۰ متر بنا و ظرفیت پذیرایی همزمان ۱۲ نفر و ۲ نفر اشتغال پیش‌بینی شده به‌زودی افتتاح می‌شود.

لعل‌بار گفت: برای اجرای این طرح از ۶۶۰ میلیون ریال تسهیلات کم بهره استفاده شده است که به‌زودی به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 4928083

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