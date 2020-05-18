به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی لعل‌بار اظهار کرد: اقامتگاه بوم‌گردی خورزن در روستای خورهه محلات با متراژ ۲۴۰ متر بنا، ۲ واحد سوئیت اقامتی مستقل و با ظرفیت حداکثر ۱۲ نفر و اشتغال پیش‌بینی شده سه نفر؛ به‌منظور بهره‌برداری در روزهای آینده آماده است.

وی افزود: سرمایه‌گذار این طرح از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات کم بهره برای اجرای این طرح استفاده کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان محلات بیان کرد: اقامتگاه بوم‌گردی گلخانه در روستای مزور نیز با حدود ۱۸۰ متر بنا و ظرفیت پذیرایی همزمان ۱۲ نفر و ۲ نفر اشتغال پیش‌بینی شده به‌زودی افتتاح می‌شود.

لعل‌بار گفت: برای اجرای این طرح از ۶۶۰ میلیون ریال تسهیلات کم بهره استفاده شده است که به‌زودی به بهره برداری خواهد رسید.