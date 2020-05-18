تکواندوکاران ۱۱ کشور در رقابتهای پومسه آنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استقبال خوب از نخستین دوره این مسابقات، باشگاه تکاوران کرج با همکاری هیأت تکواندو استان البرز اقدام به برگزاری دومین دوره این مسابقات و به صورت رایگان نموده است. برای حضور در این مسابقات ۱۶۵ تکواندوکار از کشورمان و ۲۸ تکواندوکار از کشورهای عراق، هنگ کنگ، تاجیکستان، انگلستان، افغانستان، شیلی، عمان، هند، آذربایجان و اندونزی ثبت نام کرده‌اند.

این رقابتها روز یکشنبه چهارم خردادماه همزمان با عید سعید فطر برگزار می‌شود.

مجتبی نظم ده مسئول برگزاری این مسابقات در این مورد به خبرنگار مهر گفت: با استفاده از تجربیاتی که از دوره نخست داشتیم، این دوره را با شرایط متفاوت برگزار خواهیم کرد. بر همین اساس تکواندوکاران ویدئویی از اجرای پومسه خود را برای ما ارسال می‌کنند و با این تفاوت که برای تکواندوکارانی که پومسه خود را در مکانی غیر از باشگاه ورزشی اجرا کرده‌اند، ۳ دهم امتیاز تشویقی در نظر گرفتیم.

وی در توضیح دلیل این امتیاز تشویقی گفت: هدف ما از اجرای این مسابقات تشویق به ماندن و ورزش در خانه است. در راستای همین هدف و به دلیل آنکه اجرای پومسه در شرایط مناسب سالن ورزشی، به مراتب آسان‌تر خواهد بود تا آنها که در پارک، روی فرش منزل و یا ایزوگام پشت بام پومسه خود را اجرا می‌کنند.

پیشکسوت تکواندو ایران ادامه داد: گزینه دیگری که در این مسابقات اجرا می‌شود، اجرای پومسه به صورت آنلاین است. یعنی تکواندوکار در زمانی که ما مشخص می‌کنیم، پومسه خود را اجرا کرده و همزمان داوران با تماشای این اجرا به آن امتیاز خواهند داد. این مورد را ما به فدراسیون جهانی اعلام کردیم و اکنون از سوی اتحادیه اروپا در مرحله فینال مسابقات این قاره در حال اجراست. ما برای تکواندوکارانی که از این گزینه استفاده کنند نیز ۳ دهم امتیاز تشویقی در نظر گرفتیم. چرا که در شیوه ارسال فیلم، تکواندوکار فرصت اصلاح اشتباهات خود را دارد.

نظم ده در پایان گفت: مسابقات به صورت زنده از صفحات اجتماعی پخش خواهد شد و تکواندوکاران شرکت کننده می‌توانند در جریان قضاوت داوران و امتیازات خود قرار گیرند.