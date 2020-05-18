قدردانی ویژه سازمان اوقاف و امور خیریه از جهادگران عرصه سلامت

دو فعالیت از طرح‌های ملی هر ساله این سازمان، طرح «زائران حرم رضوی و زائرین حسینی» است که با اجرای آن انتظار تعداد زیادی از عاشقان و مشتاقان اهل‌بیت (علیهم السلام) برای مشرف شدن به زیارت پایان می‌یابد.

رضا معممی‌مقدم ، مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگویی در همین زمینه با اشاره به اینکه این طرح در سال ۹۹ یک تفاوت با سال‌های گذشته دارد، اظهار کرد: سازمان اوقاف امسال قصد دارد در قالب طرح «زائران حرم رضوی و حسینی» از جهادگران و تلاشگران عرصه سلامت قدردانی کند.

وی با بیان اینکه در اکثر نیات واقفان خیراندیش در خصوص اعزام زائران به مشهد یا عتبات عالیات، زیارت زائران اولی قید نشده و فقط کمک به زائران مدنظر واقفان قرار گرفته است، تصریح کرد: امسال مسافران طرح «زائران حرم رضوی و حسینی» از بین تلاشگران کادر درمانی کشور، خانواده شهدای سلامت، مبلغین کمک‌کننده در تدفین و تکفین و جانباختگان کرونایی عضو هیأت امنا بقاع متبرکه خواهند بود.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف تاریخ سفر به مشهد مقدس و عتبات عالیات را پس از گذار از دوران کرونا عنوان کرد و گفت: در نامه‌ای که برای وزیر بهداشت ارسال شده است، تاکید شده تا افرادی برای طرح «زائران حرم رضوی و حسینی» معرفی شوند که توفیق تشرف کمتری به مشهد مقدس یا عتبات عالیات را داشته‌اند.

معممی‌مقدم درباره تعداد مسافران، طرح «زائران حرم رضوی و حسینی» در سال جاری، افزود: برای امسال چهار گروه ۳۱۳ نفره را در نظر گرفته‌ایم که سه گروه به مشهد مقدس و یک گروه به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته در طرح «زائران رضوی و حسینی» ۷۲۳ زائر در دو نوبت به مشهد مقدس و ۴۰۰ زائر نیز به عتبات عالیات اعزام شدند.