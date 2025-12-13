به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی از اجرای طرح زائران «حرم حسینی» در استان خبر داد و اظهار کرد: هشتمین دوره طرح اعزام زائران به عتبات عالیات با عنوان طرح حرم حسینی در استان اجرا شد.
وی افزود: در قالب طرح زائران حرم حسینی ۴۰ خادم بقاع متبرکه مازندران طی آئینی در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری به سفر معنوی عتبات عالیات اعزام شدند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران بیان کرد: این زائرین روز جمعه به برکت موقوفات عازم کربلای معلی شدند.
حیدری ادامه داد: هماهنگیهای لازم با شرکت شمسا برای اعزام زائران و اجرای برنامهها داخل عراق انجام شده است.
وی گفت: این برنامه یکی از طرحهای ویژه اجتماعی سازمان اوقاف است که بر اساس اجرای نیات واقفان در حوزه اعزام زائر اجرا میشود.
