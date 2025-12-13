  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

۴۰ مازندرانی به‌ برکت موقوفات عازم کربلای معلی می‌شوند

ساری - مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اعزام ۴۰ خادم امامزادگان این استان به کربلا در قالب طرح زائران حرم حسینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی از اجرای طرح زائران «حرم حسینی» در استان خبر داد و اظهار کرد: هشتمین دوره طرح اعزام زائران به عتبات عالیات با عنوان طرح حرم حسینی در استان اجرا شد.

وی افزود: در قالب طرح زائران حرم حسینی ۴۰ خادم بقاع متبرکه مازندران طی آئینی در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری به سفر معنوی عتبات عالیات اعزام شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران بیان کرد: این زائرین روز جمعه به برکت موقوفات عازم کربلای معلی شدند.

حیدری ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با شرکت شمسا برای اعزام زائران و اجرای برنامه‌ها داخل عراق انجام شده است.

وی گفت: این برنامه یکی از طرح‌های ویژه اجتماعی سازمان اوقاف است که بر اساس اجرای نیات واقفان در حوزه اعزام زائر اجرا می‌شود.

