مشکلات آموزش مجازی برای دانش آموزان/ سامانه شاد دردسرساز شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها- آناهیتا رحیمی: از روزی که کرونا آمد دیگر صدای زنگ تفریح در مدارس به گوش نرسید؛ مدارس تعطیل شده و دانش آموزان خانه نشین شدند.
در همان روزهای اول شیوع ویروس کرونا بود که دانش آموزان، یادگیری مطالب درسی را از طریق شبکه آموزش، دنبال میکردند اما رفته رفته معلمان مدارس نیز با ایجاد گروههایی در فضای مجازی، سعی کردند تدریس خود را از این راه به گوش دانش آموزان برسانند اما هیچکدام جای خالی تدریس در مدرسه را برای دانش آموزان پر نکرد.
اپلیکیشن شاد، یکی دیگر از راههایی بود که دانش آموزان و معلمان مدارس با عضویت در این سامانه توانستند آموزش را دوباره از سر بگیرند اما این برنامه نیز خالی از مشکلات نیست؛ استفاده از این برنامه، مشکلاتی را برای برخی از دانشآموزان شهری و هم چنین دانش آموزان روستایی که به اینترنت و گوشی هوشمند دسترسی ندارند به وجود آورده و دست آنها را از فراگیری علم و دانش کوتاهتر ساخته است.
با اینکه چند ماه از تعطیلی مدارس میگذرد و دانش آموزان از طریق فضای مجازی، آموزشهای خود را دریافت میکنند در این میان نیز دانش آموزانی وجود دارند که در صورت عدم نبود امکانات لازم برای آموزش از طریق فضای مجازی، از دروس خود عقب ماندهاند.
نکته قابل توجهی که در این میان وجود دارد این است که آیا آغاز به کار مدارس، بعد از چند ماه تعطیلی در روزهای شیوع ویروس کرونا، دانش آموزان را برای رفع مشکلات درسی به سمت مدارس روانه خواهد کرد یا خیر؛ چرا که والدین با وجود رعایت نکات بهداشتی در مدارس، از وضعیت کنونی و سلامتی فرزندان خود بیشتر از هر زمان دیگری نگران هستند.
تشدید مشکلات و شکافهای نظام تعلیم و تربیت
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شیوع ویروس کرونا ضمن تشدید مشکلات و شکافهای نظام تعلیم و تربیت، بسیاری از معضلات این سیستم از جمله ساختار ناعادلانه را به رخ کشیده و ویترین شاد نخواهد توانست روی این مسئله را بپوشاند.
محسن محمدزاده ادامه داد: جهت گیری عملی مسئولین امر نه تنها به سمت پیاده سازی و تحقق سند تحول، بنیادین نیست بلکه روز به روز این سیستم را به سمت ولنگاری فرهنگی، تربیتی و آموزشی پیش برده و ساختار و خدمات ناعادلانه را در آن نهادینه میکند.
ارائه آمار دقیق استانی از عضویت دانش آموزان در اپلیکیشن شاد
وی در پایان با اشاره بر اینکه باید آمار دقیق استانی از دانش آموزانی که تا کنون توانستهاند در این سامانه عضو شوند ارائه شود افزود: دانش آموزانی که در این سامانه عضو هستند آیا حضورشان به صورت مستمر میباشد و یا اینکه در ارائه آمار تنها به ورود آنها به اپلیکیشن شاد اکتفا میکنند. تکلیف دانش آموزانی که به خاطر محرومیت و ضعف مالی دچار عقب ماندگی شده و خواهند شد چیست و چه برنامهای برای آنان در نظر گرفته شده است؟
برنامه شاد مشکلاتی را به همراه دارد
فاطمه فرهمند یکی از دانش آموزان پایه نهم در یکی از مدارس تبریز است که در رابطه با استفاده از اپلیکیشن شاد گفت: با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، برنامههای درسی خود را از طریق شبکههای مجازی از معلم خود دریافت میکردیم که در حال حاضر حدود یک ماه است که از اپلیکیشن شاد استفاده میکنیم اما این برنامه نیز مشکلاتی را به همراه دارد.
وی ادامه داد: در دسترس نبودن برنامه شاد از طریق اینترنت تلفن همراه یکی از مشکلاتی است که دانش آموزان با آن روبرو هستند و تنها از طریق اینترنت خانگی میتوانیم از آن استفاده کنیم که با خرید مودم خانگی است مشکل را برطرف کردیم.
این دانش آموز پایه نهم افزود: استفاده از برنامه شاد مشکلات دیگری از جمله دیر ارسال شدن و دریافت پیامها را دارد که باید گفت این اصلیترین مشکلی است که با آن روبرو شدهایم.
وی گفت: با باز شدن مدارس و حتمی بودن احراز هویت در استفاده از برنامه شاد، پس از ثبت مشخصات، با مشکل ناموفق بودن در ثبت مشخصات خود در این برنامه روبرو میشویم.
۷۶ درصد دانش آموزان عضو سامانه شاد هستند
معاون آموزش متوسطه و دبیر ستاد آموزشهای مجازی استان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ۱۰۰ درصد مدارس استان آذربایجان شرقی، عضو سامانه شاد هستند.
عاشور اکرمی با اشاره بر عضویت ۹۰ درصدی معلمان در سامانه شاد افزود: تا کنون ۷۶ درصد دانش آموزان در سامانه شاد عضو هستند.
وی ادامه داد: ۳۸ هزار دانش آموز با ۲۹۰۰ کلاس در ۱۸۰۰ روستا در مناطق محروم روستایی توسط راهبران آموزشی، آموزش داده میشوند.
وی بیان کرد: ۲۶ هزار دانش آموز توسط یک هزار و ۸۳۲ نفر همکار (فرهنگی و داوطلبانه) از طریق معلم یار (معلم جهادگر) آموزش داده میشود.
اکرمی در رابطه با وجود برخی مشکلات در سامانه شاد به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی بر آن است تا ظرفیت سامانه شاد را افزایش دهد.
تشکیل تیم خیرین برای خرید گوشی هوشمند طی روزهای آتی
وی با اشاره بر اینکه آموزش مجازی تنها از طریق سامانه شاد انجام میگیرد افزود: در حال حاضر خانوادههایی که به دلیل نبود امکانات و اینترنت در منزل و هم چنین خانوادههایی که در مناطق حاشیه شهرها از نبود گوشی هوشمند با مشکلات زیادی روبرو میشوند طی روزهای آتی، وزارت آموزش و پرورش با تشکیل تیم و رایزنی با خیرین، سعی دارد تا در این راستا کمک حال این خانوادهها باشد.
ادامه دار بودن آموزش از طریق سامانه شاد
اکرمی در پایان به ادامه دار بودن آموزش از طریق سامانه شاد تاکید کرده و افزود: دانش آموزانی که امکان هیچگونه آموزش مجازی را ندارند با باز شدن مدارس و حضور دانش آموزان به صورت اختیاری، طبق برنامه هفتگی میتوانند در مدارس حضور یافته و آموزشهای خود را ادامه دهند.
سامانهای به نام ناشاد
معاون فرهنگی - تربیتی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تعطیلی مدارس و آموزش از طریق سامانه شاد، خانوادهها رو با مشکل خیلی جدی روبرو کرده است چرا که باید هر دانش آموز، یک تلفن هوشمند جداگانه ای داشته باشد و با امکان داشتن اینکه اعلام شده بود که هر دو دانش آموز میتوانند از یک گوشی استفاده کنند اما ساعت تدریس با هم تداخل دارد.
فاطمه غریب ادامه داد: اسم سامانه شاد را باید ناشاد به زبان آورد چرا که کام خانوادهها رو تلخ کرده است؛ با در ارتباط بودن با خانواده و دانش آموزان، در برخی از خانوادهها دو یا سه فرزند دانش آموز وجود دارند که مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.
وی یکی دیگر از مشکلات سامانه شاد در روزهای اول را طرز احراز هویت و عدم نصب اعلام کرده و افزود: سامانه شاد محک و امتحانی برای آموزش و پرورش شد تا بدانند در سند تحول بنیادین در کجا قرارگرفته اند.
هزینههای گزاف و سرعت پایین اینترنت
غریب بیان کرد: هزینههای گزاف اینترنت و سرعت پایین آن حوصله هر مربی و دانش آموز را برده و کلافه کرده است به طوری که تکالیف، شبها به دبیران ارسال میشود.
وی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: در این میان برخی دبیران اصلاً نیازی به آموزش نمیبینند و مطالب کپی شده را از سایر سایتها به دانش آموزان ارسال کرده و منتظر پاسخگویی از سوی دانش آموزان هستند و یا اینکه رفع اشکالی نیز وجود ندارد؛ یاد گرفت که گرفت، نگرفت باید خودش رابه خدا بسپارد.
عدم مدیریت زمان و غفلت زدگی در تربیت فرزندان
خانوادهها از درون دچار بی برنامهگی شده و با عدم مدیریت زمان و حتی دچار غفلت زدگی درمورد تربیت فرزندانشان درباره مصرف رژیم سواد رسانهای مواجه شدهاند، این را معاون فرهنگی – تربیتی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان گفت و ادامه داد: چون برخی از دبیران در ساعاتی از شب تدریس میکنند و حتی روزهای تعطیل امتحان میگیرند.
وی افزود: شاغل بودن مادر و استفاده دانش آموز از گوشی مادر، مشکل دیگری است که باید بیان کرد؛ به گفته اکثر دانش آموزان، سامانه شاد کمتر از ده درصد برای آنها قابل استفاده بوده است.
آموزش از طریق شبکههای استانی
غریب با اشاره بر غفلت از برنامههای آموزشی بیان کرد: اگر آموزش از طریق صدا و سیما انجام میگرفت عادلانه تر بود بدین گونه که با رایزنیهای مدیران آموزش و پرورش و صدا و سیما، برنامههای آموزشی از طریق شبکههای استانی، پخش میشد.
تعطیلی مدارس در روزهای شیوع ویروس کرونا و آموزشهای مجازی مشکلات ریز و درشتی را برای دانش آموزان و حتی خانوادهها به وجود آورده است؛ خانوادههایی که دو فرزند دانش آموز و یا دانشآموزانی که در مناطق محروم روستایی و بدون اینترنت زندگی میکنند طعم مشکلات را بیشتر از بقیه میچشند؛ سامانه شاد گر چه گامی در جهت آموزشهای مجازی میباشد اما مشکلاتی را نیز به همراه دارد که باید مسئولین در این راستا اقدامات مهمی انجام دهند تا آموزش مجازی در روزهای شیوع ویروس کرونا به خوبی به پایان برسد.
عکسها از مینا نوعی
