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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳

شامگاه ۲۹ اردیبهشت؛

یکی از آخرین بازماندگان موسیقی مقامی لَکی درگذشت

یکی از آخرین بازماندگان موسیقی مقامی لَکی درگذشت

سید حسن خان بیگی نوازنده شناخته شده تنبور و از آخرین بازماندگان نسل طلایی موسیقی مقامی لکی شامگاه دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در شهرستان دلفان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن خان بیگی نوازنده شناخته شده تنبور و از آخرین بازماندگان نسل طلایی موسیقی مقامی لکی شامگاه دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در شهرستان دلفان دار فانی را وداع گفت. این هنرمند پیشکسوت موسیقی یکی از آخرین راویان مقام‌های حوزه لکی و دلفان بود که تأثیر زیادی در این گونه موسیقایی به جای گذاشته است.

در پیشینه فعالیت‌های مرحوم سید حسن خان بیگی آمده است:

«سیدحسن خان بیگی نوازنده مقامی تنبور لکی دلفان، متولد ۱۳۱۳ در آبادی «گلام بحری» دلفان از توابع استان لرستان است. سید حسن را می‌توان از آخرین بازماندگان نسل طلایی تنبور مقامی لکی دلفان و طرحان نامید که پیش از او استادانی مانند امامقلی امامی، نجفعلی میرزایی، سید همت‌الله حسینی در چند دهه گذشته بوده اند نامید.

سید حسن استاد ثابتی نداشته اما مقام‌های مربوط به یاری دلفان که در آن استادی چیره دست است از پدرش فرا گرفته و بسیاری دیگر از مقام‌های مانند پاوه موری، سحری، ماله ژیری، چوپی را در دوران جوانی از نوازندگان کهنسال آن دوران فرا گرفته است.»

کد مطلب 4929360
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • مستان IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
      0 0
      پاسخ
      یاحق استاد مقامی بسیار برجسته ای بود و نفس گیرایی داشت. با نغمه قدسی و سوزناک تنبور و دم گرم ایشان بزرگ شدیم. چه خاطرات خوش و صفاهای بی نظیر بردیم از گرمای تنبورنوازی و نفس ایشان روحش در قرین حق شاد.

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