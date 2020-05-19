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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۲۳

توسط سخنگوی قوه قضائیه:

جزییات احکام قطعی تعدادی از محکومان اقتصادی اعلام شد

جزییات احکام قطعی تعدادی از محکومان اقتصادی اعلام شد

جزئیات احکام قطعی تعدادی از محکومین اقتصادی هم زمان با نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات احکام قطعی ۳۴ محکوم اقتصادی منتشر شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز، برخی از احکام قطعی محکومین اقتصادی را اعلام کرد.

برای خواندن جزئیات احکام قطعی تعدادی از محکومین اقتصادی کلیک کنید.

کد مطلب 4929438

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