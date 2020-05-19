جزییات احکام قطعی تعدادی از محکومان اقتصادی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات احکام قطعی ۳۴ محکوم اقتصادی منتشر شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز، برخی از احکام قطعی محکومین اقتصادی را اعلام کرد.
برای خواندن جزئیات احکام قطعی تعدادی از محکومین اقتصادی کلیک کنید.
جزئیات احکام قطعی تعدادی از محکومین اقتصادی هم زمان با نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات احکام قطعی ۳۴ محکوم اقتصادی منتشر شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز، برخی از احکام قطعی محکومین اقتصادی را اعلام کرد.
برای خواندن جزئیات احکام قطعی تعدادی از محکومین اقتصادی کلیک کنید.
نظر شما