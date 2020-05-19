  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۲:۵۵

وزیر بهداشت سوریه:

غربی ها به تحریم های خود علیه سوریه با وجود کرونا ادامه می دهند

غربی ها به تحریم های خود علیه سوریه با وجود کرونا ادامه می دهند

وزیر بهداشت سوریه از تداوم تحریم های اقتصادی یکجانبه علیه این کشور در سایه گسترش ویروس کرونا انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نزار یازجی» وزیر بهداشت سوریه اعلام کرد که جنگ تروریستی تحمیلی علیه این کشور به مدت بیش از ۹ سال و تحریم های اقتصادی یک جانبه روند مبارزه با گسترش ویروس کرونا را در سوریه با مشکل مواجه کرده است.

وی در ادامه افزود: کادر درمانی با شجاعت و در سایه شرایطی که گفته شد به وظایف خود در خصوص مهار ویروس کرونا ادامه می دهد.

یازجی تصریح کرد: شاهد آن هستیم که کشورهای دارای سیستم های بهداشتی و اقتصادی قدرتمند در خصوص مبارزه با ویروس کرونا با مشکل رو به رو هستند.

وی در ادامه گفت: در این شرایط آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم های یکجانبه علیه سوریه اعمال کرده و این مسأله بخش بهداشتی را با مشکل رو به رو می کند.

لازم به ذکر است که سوریه نیز مانند دیگر کشورهای عربی شاهد گسترش ویروس کرونا در سایه نبود امکانات پزشکی لازم است.

کد مطلب 4929491
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها