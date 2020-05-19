برگزاری امتحانات دانشجویان آزاد در واحد دانشگاهی محل سکونت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، احمد حیدری با اشاره به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم جاری، گفت: درخصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم جاری، تاکنون منتظر اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا بودیم. کلاس های آموزشی و جبرانی تا ۱۷ خردادماه به صورت مجازی ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: از ابتدای هفته جاری، اساتید در همه مقاطع تحصیلی در واحدهای دانشگاهی حضور دارند تا پاسخگوی سؤالات و اشکالات دانشجویان باشند.

حیدری با اشاره به تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به منظور جلوگیری از ترددهای غیرضروری و رفاه حال دانشجویان و عدم بازگشایی خوابگاه ها جهت رعایت مسائل بهداشتی، گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده در هیأت رئیسه، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند برای شرکت در امتحانات پایان ترم، در واحد دانشگاهی محل زندگی خود و یا نزدیک‌ترین واحد دانشگاهی محل سکونت خود حضور یابند و نیازی به مراجعه به واحد دانشگاهی اصلی خود نیست.

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: دانشجویان باید پیش از شروع امتحانات ترم جاری، به واحد دانشگاهی مورد نظر خود مراجعه کرده و با ارائه پرینت انتخاب واحد و زمان‌بندی امتحانات، درخواست خود مبنی بر حضور در جلسات امتحانی در واحد مذکور را ارائه کنند. بر این اساس، سؤالات امتحانی، همان سؤالات واحد مبدأ خواهد بود که با ارسال به واحد دانشگاهی مورد نظر دانشجو، در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تأکید کرد: دستورالعمل مربوطه طی هفته آینده به واحدهای دانشگاهی ابلاغ خواهد شد.