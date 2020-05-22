تشکیل کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، جلسه بررسی واگذاری هپکو به ایمیدرو، عصر امروز با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که بر اساس مصوبات آن، مقرر گردید تا کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو ایجاد و به صورت مرتب، هر هفته تشکیل جلسه دهد.

در این جلسه، گام اجرایی اولیه برای انتقال هپکو به ایمیدرو برداشته شده و مجموعه مصوبات مورد نیاز برای این واگذاری احصا گردید. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر گردید:

۱- کمیته انتقال با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط، به صورت مرتب و هفتگی، تشکیل جلسه داده و مباحث بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و حسابرسی مرتبط با این واگذاری را مورد بررسی و پایش قرار دهد.

۲- نظر به الزام تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده قبل از واگذاری قطعی هپکو به ایمیدرو، مقرر گردید تا زمان اتمام مراحل حسابرسی، انتقال به صورت موقت به ایمیدرو صورت گیرد.

۳- مقرر گردید تا اختیارات لازم به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران داده شود تا این سازمان بتواند از ابزارهای در اختیار خود، هپکو را مدیریت نموده و بخش معدن کشور را از خدمات این شرکت پیشتیبان، برخوردار نماید.

۴- مسئول پروژه راه‌اندازی مجدد و رونق تولید هپکو انتخاب شد.

۵- بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر گردید تا تمامی ثبت‌سفارش‌ها و فروش محصولات وارداتی در رنج تولیدات هپکو ممنوع و درخواست توقف اجرای مصوبه هیات دولت برای واردات ماشین‌آلات دست‌دوم به منظور طی مراحل قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

۶- به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز هپکو مقرر گردید تا پیگیری‌های لازم جهت تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی از طریق سیستم بانکی و ۱۰۰ میلیون دلار منابع ارزی از طریق ایمیدرو برای تامین نیاز تامین قطعات و ماشین آلات داخلی و وارداتی صورت گیرد.

۷- مقرر گردید تا تمامی واحدهای تحت پوشش ایمیدرو، عملیات خدماتی و تعمیراتی خود را حتی الامکان از طریق هپکو انجام دهند.

۸- درخواست خروج هپکو از شمول واگذاری، به هیات دولت ارایه گردد.

۹- مقرر شد معاملات سازمانها و شرکتهای دولتی با هپکو بدون نیاز به تشریفات مناقصه صورت گرفته و درخواست صدور مجوز مربوطه به هیات دولت ارایه شود.

گفتنی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت در هماهنگی کامل با مجموعه دولت، تمام تلاش خود را برای واگذاری موفق هپکو به ایمیدرو به کار خواهد بست تا بتوان هرچه سریعتر شاهد رونق این واحد تولیدی و رفع مشکلات کارگری مرتبط با آن باشیم.