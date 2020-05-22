به گزارش خبرگزاری مهر ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر در اردبیل طی اطلاعیهای زمان، مکان و شرایط حضور نمازگزاران را برای اقامه نماز عید فطر اعلام کرد.
در متن اطلاعیه ستاد برگزاری نماز عید فطر اردبیل چنین آمده است:
بدینوسیله به اطلاع مردم عزیز و مکرم اردبیل میرساند، براساس دریافت مجوزهای لازم از ستاد پیشگیری کرونا و با رعایت پروتکلهای بهداشتی، نماز عید سعید فطر توسط نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، رأس ساعت شش و ربع (۶/۱۵) در محل شهیدگاه برگزار میگردد.
از عموم شرکتکنندگان در این برنامه معنوی درخواست میشود به جهت رعایت اصول بهداشتی، حتماً سجاده نماز به همراه داشته و از ماسک استفاده نمایند.
ضمناً اتوبوسهای شرکت واحد از ساعت پنج صبح از میادین اصلی شهر، نمازگزاران محترم را به محل برگزاری نماز عید انتقال خواهند داد.
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