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۲ خرداد ۱۳۹۹، ۲۳:۱۸

ستاد برگزاری نماز عید فطر استان اردبیل اعلام‌کرد:

نماز عید فطر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اردبیل برگزار می‌شود

نماز عید فطر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اردبیل برگزار می‌شود

ستاد برگزاری نماز عید فطر استان اردبیل اعلام کرد: نماز عیدفطر به امامت آیت‌الله سیدحسن‌عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در محوطه شهیدگاه اردبیل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر در اردبیل طی اطلاعیه‌ای زمان، مکان و شرایط حضور نمازگزاران را برای اقامه نماز عید فطر اعلام کرد.

در متن اطلاعیه ستاد برگزاری نماز عید فطر اردبیل چنین آمده است:

بدینوسیله به اطلاع مردم عزیز و مکرم اردبیل می‌رساند، براساس دریافت مجوزهای لازم از ستاد پیشگیری کرونا و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نماز عید سعید فطر توسط نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، رأس ساعت شش و ربع (۶/۱۵) در محل شهیدگاه برگزار می‌گردد.

از عموم شرکت‌کنندگان در این برنامه معنوی درخواست می‌شود به جهت رعایت اصول بهداشتی، حتماً سجاده نماز به همراه داشته و از ماسک استفاده نمایند.

ضمناً اتوبوس‌های شرکت واحد از ساعت پنج صبح از میادین اصلی شهر، نمازگزاران محترم را به محل برگزاری نماز عید انتقال خواهند داد.

کد مطلب 4932325

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