راه نجات جامعه بشری از چنگال استکبار تمسک به فرامین دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام علی دشتکی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان دنیای امروز را نیازمند و تشنه اندیشه‌های امام (ره)عنوان و تاکید کرد : به همین جهت اندیشه ها و طریق آن حضرت باید به همه جهان معرفی شود.

وی افزود : امروز با توجه به تهاجمی که دشمنان نسبت به نظام ، اسلام و اندیشه‌های امام دارند بر همه ما تکلیف است با تحمل سختی‌ها روشنگری ها و افکار امام (ره) را در سطح جامعه جهانی تبیین کنیم.

حجت اسلام دشتکی با تاکید بر این مطلب که افکار امام (ره)عالم گیر است خاطرنشان کرد : افکار امام در چهارچوب احکام اسلامی بوده و بیان احکام یکی از ضرورت‌ها است.

وی تاکید کرد : افکار و اندیشه‌های امام مختص ایران و شیعه نیست بلکه اندیشه‌های امام (ره) آن چنان مورد نیاز جامعه جهان امروز است که همه مردم جهان در مقابل اندیشه‌های ایشان وظایفی به عهده دارند.

حجت اسلام دشتکی گسترش تبیین افکار امام (ره) را نیازمند تلاش کلیه دستگاه های نهادهای جامعه عنوان کرد و یادآور شد : همه آحاد ملت و مسئولان در این خصوص وظیفه سنگینی به دوش دارند که در این مسیر باید تلاش جدی‌تری داشته باشند.

وی تصریح کرد : باید با برنامه ریزی دقیق و منسجم فرایندی در جامعه تعریف شود که نهضت امام همانند نهضت امام حسین (ع) ماندگار شود تا نسل‌های آینده از آن بهره‌مند شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه از برگزاری مراسم سوگواری خبرداد و افزود : در ایام 70 مبلغ به روستاها جهت برگزاری مراسم و برنامه‌های سوگواری اعزام خواهند شد.

دشتکی با اشاره به تقارن رحلت امام خمینی (ره) با ایام فاطمیه تصریح کرد : همچنین با هماهنگی‌های انجام شده در همه هیئت‌های مذهبی استان مراسم ویژه سوگواری امام خمینی (ره) و ایام فاطمیه نیز برگزار خواهد شد.

وی برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوعات اندیشه‌های امام، اتحاد و انسجام در افکار ایشان از طریق sms، مسابقات قرآنی و هنری ، ارائه مقالات، نشست‌های تخصصی امام و انقلاب اسلامی در بین مبلغین و معلمین و افراد متخصص و چاپ نشریه وتوزیع بیش از10هزارنسخه بروشور با موضوع امام و اتحاد و انسجام را ازجمله برنامه های طراحی شده توسط تبلیغات اسلامی استان زنجان برای گرامیداشت ایام رحلت امام خمینی(ره)عنوان کرد.