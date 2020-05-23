ضرورت کنترل و رصد سامانه «سپهتن» در ناوگان مسافری همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان، صفر صادقی راد در جمع رؤسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به اینکه سامانه سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل عمومی) تنها سامانه مکانیزه کنترل تخلف رانندگان است، افزود: این سامانه به منظور پایش هوشمند تردد ناوگان جاده‌ای راه اندازی شده و با مجهز بودن به دوربین، سرعت و چگونگی تردد ناوگان و راننده را از مبدا تا مقصد به شکل برخط کنترل می‌کند.

وی ادامه داد: مزایای سامانه سپهتن برای رانندگان بیشتر از سایرین است و از آن جمله می‌توان به اطلاع به موقع از جزئیات تردد ناوگان، مشاهده جزئیات تردد و مسیر سفر خودرو، گزارش میزان توقف‌های خودرو در هنگام سفر اشاره کرد.

صادقی راد با اشاره به در پیش رو بودن تعطیلات عید فطر و همچنین تعطیلات تابستان بر کنترل و رصد مستمر این سامانه از سوی مسئولان شرکت‌های مسافربری تأکید کرد و گفت: دقت در رصد تخلفات رانندگان از سوی گشت‌های نظارت و کنترل بسیار مهم است و از زمان راه اندازی سپهتن تخلف سرعت غیرمجاز رانندگان اتوبوس کاهش یافته و موجب افزایش ایمنی شده است.

وی همچنین بر نظارت فنی ناوگان حمل و نقل عمومی قبل از سفر تأکید کرد و افزود: پایانه‌های مسافربری و نقلیه عمومی روزانه گندزدایی و ضدعفونی می‌شوند.