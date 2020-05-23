مبتلایان به کرونا در جهان از ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار نفر فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار وبگاه وُرلد میترز که آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان را اعلام می‌کند، تعداد افراد مبتلا به ویروس جدید کرونا موسوم به «کووید-۱۹» در سراسر جهان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۱۲ نفر رسیده است.

همچنین، تاکنون ۳۴۰ هزار و ۷۵ نفر نیز در جهان بر اثر این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

آمارها در این باره همچنین حاکیست، ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۹۲ بیمار نیز بهبود یافته اند.

مطابق این داده‌ها، تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۴۵ هزار مورد ابتلا به کرونا در آمریکا ثبت شده و این کشور در زمینه مذکور در جایگاه نخست جهان قرار دارد.

آمریکا در شمار قربانیان کرونا نیز با ۹۷ هزار و ۶۵۵ فوتی دارای بیشترین تلفات ناشی از این ویروس بوده است.

گفتنی است ویروس جدید کرونا نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان مرکز استان هوبئی چین مشاهده و طی مدت کوتاهی با شیوع در بیش از ۲۱۰ کشور تبدیل به همه گیری جهانی شد.