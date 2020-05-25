۳۲ طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری تکمیل می شود

سجاد ستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۲ طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری در سالجاریتکمیل میشود، اظهار کرد: این طرحهای صنعتی در بخشهای فولاد، متالوژی، پتروشیمی و… هستند...
وی تاکید کرد: برای تکمیل این تعداد طرح صنعتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه بخش تولید در استان چهارمحال و بختیاری از مهمترین برنامهها در راستای تحقق شعار سالجاری است.
وی ادامه ادامه داد: بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی برای توسعه بخش صنعت در این استان ضروری است.
وی تاکید کرد: توانمندیهای بسیاری در استان است که باید از این ظرفیتها بهره گیری کرد.
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