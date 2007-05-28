دومین فصل کاوش در محوطه تاریخی گرم رود بلیران آمل آغاز شد

سرپرست هیئت باستان شناسی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخستین مرحله بررسی و پیگیری این منطقه از سال 83 و در مسیر ارتفاعات مهریز یزد، دماوند و آمل آغاز شده است، گفت : در این فصل کاوش آثار به جای مانده از دوران پارینه سنگی با بکارگیری مطالعات زمین شناختی و انسان شناسی شناسایی و بررسی می شود.

محسن زیدی افزود : شناسایی رسوباتی از دوران پارینه سنگی جدید در این محوطه به صورت لایه ای نازک در میان رسوبات طبیعی به ارتفاع 15 متر از نتایج فصل نخست کاوش در سال 85 در این منطقه بود.

وی تصریح کرد: این لایه در عمق 10 متری واقع شده و براساس شواهد زمین شناختی و مطالعات انجام شده قدمت آن مربوط به 30الی 35 هزار سال پیش است.

زیدی دست ساخته های سنگی و بقایای استخوان های جانوری را از نتایج کاوش های اخیر اعلام کرد.

