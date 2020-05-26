به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی برنامه، «دوربرگردون» با نگاهی طنز به مقوله رانندگی و فرهنگ ترافیک از هشتم خردادماه، پنجشنبهها و جمعهها از شبکه ۳ پخش میشود.
این برنامه تلویزیونی میزبان چهرههای سینما و تلویزیون، ورزشکاران و شخصیتهای مرتبط با رانندگی و فرهنگ ترافیک خواهد بود.
یکی از ویژگیهای برنامه تلویزیونی «دوربرگردون» اصلاح نقاط حادثهخیز کشور است. در کمپین «دوربرگردون» با مشارکت مخاطبان پیچها و تقاطعهای پرتصادف اقصی نقاط کشور شناسایی شده و با همراهی و کمک مردم، مسئولان و خیرین نسبت به اصلاح این نقاط اقدام خواهد شد.
عبدالله روا و سلیم ثنائی تهیهکنندگان، سیدحسین هادیانفر مجری طرح، احسان حسینی کارگردان، امیرحسین قیاسی سرپرست نویسندگان و مهدی صالحپور مدیر محتوای این برنامه هستند.
برنامه تلویزیونی «دوربرگردون» در ۵۲ قسمت با اجرای عبدالله روا به عنوان یکی از برنامههای تابستانه شبکه ۳ سیما در جدول پخش این شبکه قرار گرفته است.
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