به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمتهای تازه برنامه تلویزیونی «دوربرگردون» با نگاهی طنز به مقوله رانندگی، فرهنگ ترافیک و بیمه آخر این هفته از شبکه سه سیما پخش میشود.
ششمین قسمت این برنامه، پنجشنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۹:۲۵ با حضور رضا چلنگر مترجم و هفتمین قسمت نیز روز جمعه ۳۰ خرداد ساعت ۱۳:۳۰ با حضور مهدی بحرینی تکنسین اورژانس در جدول پخش قرار گرفته است.
همچنین برنامه «دوربرگردون» در نظر دارد تا با شناسایی نقاط حادثهخیز کشور، این نقاط را اصلاح کند. به همین منظور، مخاطبان میتوانند با مراجعه به صفحه اینستاگرام برنامه، نشانی این نقاط را به برنامه اعلام کنند. روند اصلاح نقاط هر هفته در برنامه اعلام میشود.
برنامه تلویزیونی «دوربرگردون» به تهیهکنندگی عبدالله روا و سلیم ثنائی در ۵۲ قسمت در حال تولید است.
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