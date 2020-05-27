به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری اظهار کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز و پلیس است و برای نهادینه کردن آن در جامعه از هیچ کوششی دریغ نمی کند تا مردم با خیال آسوده به کسب و کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه دهند.

وی افزود: سناریو تحریم های ظالمانه آمریکا این بار خدمتگزاران مردم را در ناجا هدف خود قرار داده تا به وسیله آن بر عزم و اراده نیروی انتظامی خلل ایجاد کند.

فرمانده انتظامی استان ایلام خاطرنشان کرد: تحریم‌های دولت ترامپ علیه هفت نفر از خدمتگزاران مردم در نیروی انتظامی و در صدر آن فرمانده ولایتمدار و توانمند ناجا، هیچ تاثیری در عزم و اراده آنان نخواهد گذاشت بلکه آنان را مصمم تر برای مبارزه با دشمنان ایران اسلامی خواهد کرد.

سردار یاری با تبریک این تحریم ها علیه مقامات نیروی انتظامی از سوی دولت جنایتکار آمریکا اظهار داشت: این تحریم ها نشان داد که نیروی انتظامی در مسیر درست حرکت کرده و این راه را با قدرت ادامه خواهد داد.

وی گفت: بی‌تردید ولایت مداری. بصیرت و خدمتگزاری بی منت به مردم توسط نیروی انتظامی، این چنین دشمنان را عاجز و آنان را به تکرار سناریوی نخ نمای تحریم هامجبور کرده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام وی با بیان اینکه تقدیم شهدای امنیت نمونه بارز مردم‌داری پلیس در کشور است، گفت: بی تردید نیروی انتظامی با عمل به توصیه ها و فرامین مقام معظم رهبری و ایجاد خودباوری مضاعف و حمایت همه جانبه مردم ایران اسلامی با اقتدار در راه اجرای ماموریت های خود برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه ادامه خواهد داد.