گفتگوی رئیس جمهور تونس با «فایز السراج» درباره لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، قیس سعید رئیس جمهور تونس با فایز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی تلفنی گفتگو کرد.

در بیانیه ای که توسط ریاست جمهوری تونس منتشر شده آمده است: در این گفتگوی تلفنی تحولات و اوضاع داخلی لیبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قیس سعید در این گفتگوی تلفنی بر پایبندی تونس به مشروعیت بین المللی دولت وفاق ملی لیبی تاکید و اعلام شده است که راه حل بحران لیبی باید لیبیایی و منطبق با خواست و اراده مردم این کشور باشد. این راه حل همچنین باید حاکمیت و استقلال لیبی را حفظ کند.

قیس سعید روز گذشته نیز با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای خود گفتگو و درباره اوضاع لیبی رایزنی کرده بود. رئیس جمهور تونس معتقد است که کشورش بیشترین آسیب را از اوضاع کنونی لیبی می بیند و قضیه لیبی از مهمترین اولویتهای تونس است.