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۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۴۳

رویداد استارت آپی فرآورده های گیاهی و طبیعی برگزار می شود

رویداد استارت آپی فرآورده های گیاهی و طبیعی برگزار می شود

رویداد استارت اپی داروها و فرآورده های گیاهی برای اتصال صاحبان ایده به سرمایه گذاران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، صاحبان ایده، فعالان فناور و استارت  آپ های حوزه گیاهان دارویی در رویداد استارتاپ ویکند داروها و فرآورده های گیاهی و طبیعی حضور می یابند تا ایده‌‎های خود را با مدعوین و سرمایه گذاران در میان بگذارند.

رویداد استارت آپی داروها و فرآورده های گیاهی و طبیعی اواخر تیر ماه در محل سالن شیخ بهایی صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری یک شتابدهنده برگزار می شود. این رویداد تلاش دارد تا تا ایده‌ها و ابتکارات این حوزه را به محصول تجاری سازی شده نزدیک تر گرداند.

این رویداد استارت آپی داروها و فرآورده های گیاهی و طبیعی تلاش دارد تا با جمع آوری طرح‌های مبتکرانه و نوآورانه در این حوزه زمینه اتصال سرمایه گذاران و صاحبان ایده و نوآوری را فراهم سازد.  بر اساس برنامه‌ریزی های صورت گرفته طرح‌های ارسالی به این رویداد از ۲ خرداد تا ۱۹ تیر ماه پذیرفته خواهد شد.

کد مطلب 4935543

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