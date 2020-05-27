رویداد استارت آپی فرآورده های گیاهی و طبیعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، صاحبان ایده، فعالان فناور و استارت آپ های حوزه گیاهان دارویی در رویداد استارتاپ ویکند داروها و فرآورده های گیاهی و طبیعی حضور می یابند تا ایدههای خود را با مدعوین و سرمایه گذاران در میان بگذارند.
رویداد استارت آپی داروها و فرآورده های گیاهی و طبیعی اواخر تیر ماه در محل سالن شیخ بهایی صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری یک شتابدهنده برگزار می شود. این رویداد تلاش دارد تا تا ایدهها و ابتکارات این حوزه را به محصول تجاری سازی شده نزدیک تر گرداند.
این رویداد استارت آپی داروها و فرآورده های گیاهی و طبیعی تلاش دارد تا با جمع آوری طرحهای مبتکرانه و نوآورانه در این حوزه زمینه اتصال سرمایه گذاران و صاحبان ایده و نوآوری را فراهم سازد. بر اساس برنامهریزی های صورت گرفته طرحهای ارسالی به این رویداد از ۲ خرداد تا ۱۹ تیر ماه پذیرفته خواهد شد.
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