تذکر رئیس جمهور به محاسبه اشتباه جهرمی از رشد شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال صبح امروز ۵ شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور توسط وزارت ارتباطات و به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با ارائه گزارشی از اقدامات حوزه فناوری اطلاعات برای رشد اقتصاد دیجیتال در کشور و اهداف برنامه های بالادستی، تاکید کرد: اقتصاد دیجیتال در آینده نه چندان دور جایگزین اقتصاد نفتی می شود.

وی با اشاره به ۳ لایه اقتصاد دیجیتال شامل هسته، پلتفرم و دیجیتالی شدن سایر بخش ها گفت: در ایران بنابر اطلاعات مرکز آمار، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص به ۴ درصد رسیده است و این درحالی است که متوسط دنیا در این زمینه ۴.۵ درصد و سهم اقتصاد دیجیتال در چین و آمریکا ۶ و ۹ درصد است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در هسته اقتصاد دیجیتال به متوسط جهانی رسیدیم، افزود: اندازه کل اقتصاد دیجیتال در ایران ۶.۵ درصد است و این رقم در سال ۹۲ حدود ۲.۲ درصد بوده است.

تذکر رئیس جمهور به محاسبه اشتباه وزیر ارتباطات از رشد شبکه ملی اطلاعات

آذری جهرمی با اشاره به روند رشد ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از رشد ۳۰۰ برابری خبر داد که از ۶۸۰ گیگابیت در سال ۹۲ به ۱۸ هزار گیگابیت در سال ۹۸ رسیده است. در این زمینه با توجه به آمارهای غیردقیق و محاسبه اشتباهی که از سوی وزیر ارتباطات ارائه شد، رئیس جمهور نسبت به این اشتباه تذکر داد و رشد ۳۰ برابری به جای رشد ۳۰۰ برابری اصلاح شد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: در حوزه ظرفیت ارتباط بین الملل از ۱۳۰ گیگابیت در سال ۹۲ به ۴۵۰۰ گیگابیت در پایان سال ۹۸ رسیدیم.

وی متوسط سرعت دسترسی مشترکان موبایل را که در سال ۹۲ حدود ۲۱۸ کیلوبیت برثانیه بود ۱۰ مگابیت برثانیه در سال ۹۸ عنوان کرد و گفت: متوسط سرعت دسترسی اینترنت ثابت نیز به ۶.۲ مگابیت رسیده و ۸۹ درصد روستاهای کشور به شبکه دسترسی دارند.

آذری جهرمی با بیان اینکه ظرفیت مراکز داده کشور از ۵۵۰ رک در سال ۹۶ به ۱۸۰۰ رک فعال در پایان سال ۹۸ رسیده است، ادامه داد: پیک مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ رسیده و هم اکنون ۳۴۵ هزار اپلیکیشن در دسترس مردم است که در سال ۹۲ حدود ۴۸۳ اپ بوده است.

وی با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه در نرخ ۸ درصدی رشد اقتصادی کشور و سهم ارزش افزوده بخش ICT کشور که ۱۹.۴ درصد هدف گذاری شده است، گفت: در سال ۹۸ و با توجه به فشارهای بین الملی سهم ارزش افزوده بخش ICT به ۳۱.۳ درصد رسیده و نرخ رشد بهره وری کشور در این بخش ۱۳.۵ درصد است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه هسته اقتصاد دیجیتال برای جایگزینی اقتصاد نفتی شکل گرفته و جای رشد قابل توجه در لایه های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال نیز وجود دارد، گفت: برای افزایش بهره وری اقتصادی در کشور چاره ای جز روی آوردن به فناوری و استفاده از توان جوانان نداریم.

دو راهکار وزیر ارتباطات برای پیشبرد اقتصاد دیجیتالی

وی گفت: برای این هدف دو راهکار پیگیری می شود که یکی از آنها توسعه زیرساختها در قالب شبکه ملی اطلاعات است. این هدف با توجه به تدوین سند شبکه ملی اطلاعات و تصویب شورای عالی فضای مجازی دنبال می شود و توسعه به حد قابل قبول رسیده است. در کنار آن نهادسازی و تسهیل گری برای کسب و کارها را نیز دنبال می کنیم.

وی با اشاره به فرمان رهبر انقلاب در دی ماه ۹۸ برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در بخش زیرساخت ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه گفت: طرح نوآفرین دولت برای تسهیل گری سلول های فعال اقتصاد دیجیتال که استارت‌آپها هستند در همین راستا در حال اجرا است.

۱۰ پروژه شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال افتتاح می شود

وی از افتتاح ۱۰ پروژه دیگر مرتبط با توسعه شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تکمیل ۳ مرکز داده اقماری، ابر رایانه ایرانی، موتور جستجو، مرکز داده بزرگ، تکمیل توسعه روستاها و واگذاری ۵ میلیون پورت پرسرعت اینترنت از جمله این طرح ها است.

جهرمی تاکید کرد: امروز در مجموع با سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت، ۲۲۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای توسعه ICT انجام شد که بازگشت سرمایه حدود ۲.۵ تا ۳ سال برای این سرمایه گذاری دیده شده است.

در این زمینه حسن روحانی به زودبازده بودن سرمایه گذاری در بخش ICT تاکید کرد و گفت: در حالی در این فضا سرمایه گذاری خیلی سریع بر می گردد که در اقتصاد سنتی ۲۰ سال طول می کشد. این به معنای سودآور بودن این بخش است و در شرایط اقتصادی کشور حائز اهمیت خواهد بود.