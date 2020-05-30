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۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۲۴

بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی منصوب شد

بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی منصوب شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حکمی مهدی صیدی را به سمت بازرس‌کل ‌امور نفت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی مهدی صیدی  را به سمت بازرس‌کل ‌امور نفت منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: بنا به پیشنهاد معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و نظر به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی به‌ موجب این ابلاغ ‌به‌عنوان بازرس کل امور نفت منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ریاست قوه قضاییه و با توکل و تلاش و بهره‌گیری مؤثر از منابع و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات جاری و برنامه‌های ابلاغی در راستای تحقق اهداف و راهبردها و ارتقای روزافزون فعالیت‌های سازمان اقدام کنید.

کد مطلب 4937626

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