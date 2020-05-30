تدوین پیش نویس طرح دوفوریتی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی منتخب مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت، گفت: برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان دو اقدام در دستور کار است؛ نخست آنکه دولت با استفاده از ظرفیت قانونی و در چارچوب اختیارات فعلی خود، به واجدان شرایطی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکردند، سهام عدالت واگذار کند.

منتخب مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت می‌تواند به جاماندگان، از محل ۵۰ درصد سهام عدالتی که در بخش مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، سهام عدالت واگذار کند، افزود: اگرچه دولت معتقد است براساس قانون نمی‌توان چنین اقدامی انجام داد، اما ما به دنبال اجرایی کردن آن هستیم. درواقع می‌خواهیم با دولت توافق کرده تا از موجودی خودش استفاده و در قالب مکانیزمی که در اختیار دارد، این مشکل را حل کند.

وی با بیان اینکه ممکن است عده‌ای در سال ۸۵ از توان مالی خوبی برخوردار بودند اما در حال حاضر جزو اقشار آسیب پذیر باشند که باید زمینه واگذاری سهام عدالت به آنها فراهم شود، اظهار کرد: در صورتی که نتوان دولت را مکلف به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان کرد، پیش نویس طرحی دو فوریتی در حال آماده شدن است تا در مجلس یازدهم بررسی و تصویب شود و دولت براساس مر قانون سهام عدالت را به جاماندگان واگذار کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اضافه کرد: پیش نویس طرح دوفوریت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان آماده شده و در صورتی که نتوان از ظرفیت دولت برای این امر استفاده کرد، طرح مذکور در هفته‌های ابتدایی مجلس یازدهم بررسی می‌شود.