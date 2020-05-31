اسپیس ایکس فضانوردان را به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، شب گذشته دو فضانورد ناسا همراه کپسول کرو دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی سفر کردند. با این حساب اسپیس ایکس نخستین شرکت تجاری است که فضانوردان را به مد را زمین فرستاد و سرآغاز عصر نوینی در حوزه سفر فضایی شد.

این کپسول همراه یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی کندی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. طبق محاسبات کرو دراگون رابرت بنکن و داگلاس هارلی را ۱۹ ساعت پس از پرتاب به ایستگاه فضایی بین المللی می‌رساند.

ماسک پس از اجرای این عملیات گفت: من احساساتی شده‌ام. ۱۸ سال است که برای این هدف فعالیت می‌کنم. این نخستین گام سفر برای سکونت انسان در مریخ است.

جیم بریدنستاین مدیر ناسا نیز گفت: امروز روز مهمی برای ناسا و اسپیس ایکس ات و یک نقطه عطف مهم به حساب می‌آید. البته ما اکنون جشن نمی‌گیریم. زمانی جشن می‌گیریم که فضانوردان به سلامت به خانه برسند.

این ماموریت که «دمو ۲» نام گرفته بود به انحصار دولت بر سفرهای فضایی پایان داد. علاوه بر آن عملیات مذکور در حالی انجام می‌شود که آخرین بار در سال ۲۰۱۱ موشکی از خاک آمریکا فضانوردان را به فضا برد.