موسیقی برای بیماران قلبی مفید است

به گزارش خبرنگار مهر، یافتههای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه میتواند منجر به درمانهای جدیدی برای مشکلاتی نظیر فشارخون بالا و اختلالات ضربان قلب شود و به حفظ آرامش افراد کمک کند.
در مطالعات قبلی، واکنشهای فیزیکی به تغییرات موسیقی بر روی ضربان قلب بعد از گوش دادن به موسیقیهای غمناک، شاد، آرامش بخش یا تند بررسی شد.
مطالعه جدید شامل سه شرکت کننده مبتلا به نارسایی قلبی خفیف بود.
در طول کنسرت زنده پیانو کلاسیک، محققان از ضربان ساز بیمار برای اندازه گیری فعالیت الکتریکی قلب آنها را در طی تغییرات چشمگیر در سرعت، حجم یا ریتم استفاده کردند.
«الین چو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگوید: «ما از متدهای دقیقی برای ثبت واکنش قلب به موسیقی استفاده کردیم و دریافتیم یک موسیقی آرامش بخش برای یک فرد ممکن است برای فرد دیگر برانگیزاننده باشد.»
به عنوان مثال ممکن است برای یک فرد تغییر ناگهانی حالت موسیقی از آرام به بلند، استرس زا باشد اما برای فرد دیگری آرامش بخش باشد.
چو در ادامه میافزاید: «با درک نحوه واکنش قلب یک فرد به تغییرات موسیقی ما میتوانیم اقدامات متناسب با موسیقی را طراحی کنیم تا به واکنش دلخواه دست یابیم.»
به گفته محققان، اقدامات متناسب میتواند برای کاهش فشارخون یا کاهش ریسک اختلالهای ضربان قلب بدون عوارض جانبی دارو استفاده شود.
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