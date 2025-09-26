از تاثیر موسیقی در تنظیم فشارخون تا ژل جلوگیری از ریزش مو

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:
ژل جدیدی که به جلوگیری از ریزش مو در طول شیمی درمانی کمک میکند
یک ژل جدید شبیه شامپو که توسط محققان دانشگاه ایالتی میشیگان ارائه شده است، میتواند به محافظت از بیماران سرطانی در برابر عارضه جانبی رایج و ترسناک شیمیدرمانی، یعنی ریزش مو، کمک کند.
جایگزینهای قند میتوانند برای پیری مغز مضر باشند
طبق یک مطالعه جدید، شیرینکنندههای مصنوعی ممکن است به کاهش کالری کمک کنند، اما ممکن است به قیمت از دست دادن قدرت مغز در آینده تمام شود.
بزاق دهان میتواند از پوسیدگی دندانها بعد از خوردن آبمیوه جلوگیری کند
بعضی از والدین به خاطر ترس از پوسیدگی دندانها، از دادن آبمیوه به فرزندانشان امتناع میکنند.
موسیقی در تنظیم فشارخون مؤثر است
یک مطالعه کوچک نشان داد که به نظر میرسد فشار خون با الگوهای موسیقی "هماهنگ" میشود.
